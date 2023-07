ROMA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento alla cerimonia di apertura del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari che si tiene al Palazzo della FAO a Roma. Prima dell'inizio dei lavori, - così nel comunicato stampa - il Presidente ha incontrato il Presidente della Repubblica Federale di Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, con il Vice Presidente della Repubblica del Kenya Rigathi Gachagua, il Primo Ministro della Repubblica di Gibuti Abdoulkader Kamil Mohamed e il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia Abiy Ahmed Ali. Successivamente, ha avuto incontri bilaterali con il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, il Presidente della Repubblica del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, il Vice Presidente Repubblica federale della Nigeria Kashim Shettima e il Primo Ministro della Repubblica del Niger Ouhoumoudou Mahamadou.

Di seguito la traduzione simultanea dell’intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Cari colleghi, Signore e signori, Sono lieto di dare il benvenuto a tutti voi a Roma in occasione del secondo vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite. Sono molto contento di vedere una partecipazione così numerosa ai massimi livelli. Sono particolarmente orgoglioso che questo vertice si svolga a Roma, dove ospitiamo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, il Programma alimentare mondiale e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Ringrazio il Segretario Generale Guterres per aver deciso di celebrare questo appuntamento qui nella Città Eterna, e anche il Direttore Generale per averci ospitato. Per tre giorni Roma diventerà la Capitale Mondiale della Sicurezza Alimentare: una scelta che rende omaggio al tradizionale impegno dell'Italia su questo cruciale tema. La sicurezza alimentare è infatti da sempre una delle direttrici strategiche della nostra politica estera e un'area prioritaria della cooperazione italiana allo sviluppo. Ed è diventata una delle maggiori sfide del nostro tempo, in questo mondo completamente interconnesso. La pandemia ha scosso le fondamenta del commercio internazionale e della mobilità e ha messo in luce le profonde debolezze delle catene di approvvigionamento globali e della globalizzazione. Mentre lavoravamo per superare l'impatto della pandemia e ricostruire i flussi commerciali globali, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha sconvolto i prezzi globali dell'energia e ha contribuito a scatenare ondate di inflazione in tutto il mondo, a spese delle nazioni più vulnerabili, specialmente nel Sud del mondo. La guerra ha aggravato problemi vecchi e nuovi. Tra questi, l'insicurezza alimentare in molte nazioni africane, già provate da lunghi periodi di siccità e condizioni climatiche difficili, che ora sono più deboli e più facile preda del terrorismo e del fondamentalismo. La guerra ha avuto un forte impatto sulla distribuzione del grano in tutto il mondo e il ritiro della Russia dalla Black Sea Grain Initiative sta ulteriormente aggravando la crisi della sicurezza alimentare globale. Continueremo a sostenere tutti gli sforzi per la ripresa di questa iniziativa chiave e stiamo esortando la Russia a riconsiderare la sua decisione. Di conseguenza, la situazione della malnutrizione si sta diffondendo. Quasi 120 milioni di persone sono state spinte nella povertà estrema, portando la cifra totale a 730 milioni. Quasi 600 milioni di persone saranno cronicamente denutrite nel 2030. Questa situazione ha un impatto sulle nostre vite, su tutti e su tutti. Ecco perché ieri l'Italia ha ospitato anche una conferenza su migrazione e sviluppo e ha lanciato una nuova iniziativa internazionale per sostenere la stabilità politica e promuovere lo sviluppo sociale ed economico, affrontando le cause profonde della migrazione e combattendo la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Il nostro obiettivo è “garantire a ciascuno il diritto di non essere costretto ad emigrare, la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria Nazione”. Non sono parole mie, ma di papa Francesco, che ha invitato la comunità internazionale a "codificare" questo diritto. La sicurezza alimentare è fondamentale in questo percorso, per garantire lo sviluppo e la crescita economica e dare alle persone l'opportunità di vivere nella propria terra. Questo è anche il vero significato della “sovranità alimentare”: il diritto di un popolo di scegliere il proprio modello produttivo e il proprio sistema alimentare. Inoltre, un rapporto più forte tra terra, persone e manodopera garantisce cibo di qualità superiore e filiere di produzione sostenibili. Mi riferisco spesso ai temi del Sud del mondo, e dell'Africa in particolare, non solo perché l'Italia è uno dei paesi più vicini al continente, ma soprattutto perché l'Africa non è un continente povero. Al contrario, è pieno di risorse. Detiene la metà delle risorse minerarie del mondo, tra cui le terre rare. Quasi il 50% della sua terra è coltivabile, dandogli il potenziale per nutrire tutta la sua popolazione. Da questi fatti nasce lo spirito del “Piano Mattei per l'Africa”. Abbiamo bisogno di stabilire un modello di cooperazione non predatoria, mirando ad accorciare le catene del valore e a collaborare con le nazioni africane, per consentire loro di vivere bene con le proprie risorse. Con lo stesso approccio, dobbiamo cooperare con tutte le Nazioni del mondo per sostenerle nella creazione della propria prosperità. La prosperità dei nostri vicini è la nostra prosperità. Ecco perché siamo qui oggi. E mi aspetto che siamo tutti d'accordo su azioni concrete. Per questo credo sia importante investire in ricerca e tecnologia per innovare i nostri sistemi alimentari, per potenziare la sostenibilità, per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni. L'Italia investirà in Agritech, centro di ricerca strategico di Napoli per lo sviluppo di nuove tecnologie, a partire dal settore aerospaziale, e la loro applicazione in agricoltura. Credo che l'innovazione debba camminare di pari passo con la nostra identità e tradizione. La nostra Nazione può condividere il suo straordinario patrimonio per affrontare il “doppio fardello” della malnutrizione: la coesistenza di denutrizione e sovrappeso, che hanno un enorme impatto sui nostri sistemi sanitari nazionali. Mentre milioni di persone vivono nell'insicurezza alimentare, più di 3 miliardi di persone nel mondo non possono permettersi una dieta sana.

I principi della dieta mediterranea possono offrire una soluzione perché non è costosa, si basa su materie prime locali stagionali, nel rispetto del territorio e della sua biodiversità. I principi della dieta mediterranea non appartengono al bacino del Mediterraneo, appartengono al mondo.

Credo che solo il finanziamento su larga scala possa portare a cambiamenti trasformativi dei nostri sistemi alimentari. La cooperazione con tutte le istituzioni finanziarie internazionali è un elemento chiave per l'implementazione di più progetti agroalimentari. Il Fondo Italiano per il Clima, con un budget annuale di 840 milioni di euro, può favorire la trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari nei paesi in via di sviluppo.

Credo nella cooperazione internazionale. Alla Riunione Ministeriale del G20 del 2021, sotto Presidenza italiana, abbiamo firmato la “Dichiarazione di Matera”, invitando la comunità internazionale a garantire un'alimentazione adeguata per tutti e creare filiere alimentari resilienti. Anche la sicurezza alimentare sarà in cima all'agenda della nostra Presidenza del G7 nel prossimo anno.

Caro Segretario Generale, cari colleghi, siamo a Roma, nell'hub delle Nazioni Unite che siamo onorati di ospitare, e qui a Roma abbiamo la possibilità di iniziare un nuovo viaggio verso la sicurezza alimentare globale. Un viaggio ispirato al futuro, all'innovazione e alle nuove tecnologie, con le nostre radici ben piantate nella nostra storia e identità. Cicerone, uno dei filosofi più importanti dell'Antica Roma, ci ha dato una grande lezione. Diceva: “Di tutte le arti dalle quali traiamo qualche profitto, nessuna è migliore dell'agricoltura, nessuna più redditizia, nessuna più dolce, nessuna più degna di un uomo, e di un uomo libero”.

Potete contare sull'impegno dell'Italia! Grazie e vi auguro un Summit produttivo!