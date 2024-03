Il Frontemare di Rimini si trasforma nel cuore pulsante dell'intrattenimento della Riviera, con una line-up di eventi che promettono di scaldare le notti di marzo. Dal TOP Club Show Dinner alla straordinaria esibizione di ADOLESENTES de Venezuela.



Venerdì 15 Marzo la serata inizierà alle 21:00 con la cena spettacolo più amata della Riviera, offrendo un fantastico menu di carne o di pesce a scelta del cliente, oltre a un ricco buffet. Dalle 23:30, l'atmosfera si accende con la serata disco, animata dalla voce di Danny Pee e dai ritmi dei Dj Max Monti e Gianni Morri, pioniere della House Music fin dagli anni '80. Quest'ultimo durante la sua carriera ha suonato nei locali più esclusivi d'Italia fra cui il Pineta di Milano Marittima e il Qi Clubbing.



Sabato 16 Marzo la serata è "Il più grande spettacolo che c'è". Alle 20:30, si alza il sipario sul Live Show Dinner, seguito da un concerto live dei Moka Club alle 22:30. La notte prosegue con una sessione disco vibrante, dove i DJ Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce saranno accompagnati dalla voce di Valter Massa, direttamente da Radio Studio Più.



Domenica 17 Marzo sarà il clou del week end con il concerto degli ADOLESENTES de Venezuela. Con DJ Mauro Catalini alle consolle e un'animazione di eccezione a cura di Ornella, Izunami, Chavela, Tony, Kevin e William, Jhonatan, l'evento promette di offrire un'esperienza indimenticabile sotto il segno dell'intrattenimento Urban Italy. L'evento partirà dalle ore 19 per poi concludersi alle ore 01.00



Ristorante & Musica Frontemare.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]



Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.