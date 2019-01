Backstop: perché è stato introdotto e quali problemi crea alla Brexit

A far sì che possa essere difficile una soluzione che possa garantire tutte le parti in relazione all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, è il meccanismo del "backstop", inserito nell'accordo bocciato un paio di settimane fa dal Parlamento britannico per regolare gli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione europea (attraverso l'Irlanda).

Alla Camera dei Comuni, Theresa May proporrà ai parlamentari una soluzione al riguardo per chieder loro di poter poi approvare l'accordo in precedenza respinto, anche se non si capisce quali possano essere i margini di intervento della premier, visto che a Bruxelles continuano a dichiarare che non è loro intenzione rivedere quanto già approvato in precedenza.

Visto che per quanto riguarda il futuro è impossibile fare previsioni, cerchiamo almeno di capire che cosa sia il backstop.

Nel 1998, la Gran Bretagna e l'Irlanda siglarono l'accordo chiamato del Venerdì Santo con cui posero fine ad anni di violenze legate alla questione dell'Irlanda del Nord. In seguito all'accordo, i controlli al confine terrestre di 500 km tra le due "Irlande" cessarono e vennero sostituiti anche con apposite norme che hanno dato vita ad uno statuto speciale valevole per l'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito.

L'equilibrio politico ed economico raggiunto verrebbe adesso sconvolto con una chiusura dei confini dovuta alla Brexit che, di conseguenza, rischierebbe anche di riportare l'Irlanda del Nord al clima di violenze del passato.

Per la premier May, il periodo di transizione previsto dopo la Brexit, in cui vi sarebbe il mantenimento dell'attuale status quo per una data non superiore ad un lasso di tempo compreso tra i 20 e i 44 mesi, consentirà di trovare un accordo doganale e commerciale con l'Ue, tale da garantire una situazione che possa essere simile all'attuale, senza bisogno di controlli intrusivi sulle merci alla frontiera, compresa quella irlandese.

Il governo irlandese, sostenuto dal resto dell'Ue, ha preteso però una garanzia nel caso in cui i negoziati sopra descritti fallissero e non si arrivasse ad un accordo doganale e commerciale tra Regno Unito ed Unione europea.

Ecco così che nasce il backstop, acconsentito dalla May lo scorso novembre, in base al quale il Regno Unito rimarrebbe nell'Unione doganale europea a meno che e fintantoché non si trovassero soluzioni alternative.

Per Bruxelels, tale soluzione avrebbe potuto essere applicabile solo all'Irlanda del Nord e non al resto del Regno Unito. Ma Theresa May e il partito filo-britannico di Belfast hanno invece preteso che il backstop valesse per tutta la Gran Bretagna, per evitare qualsiasi possibile futuro appiglio che permettesse al Nord di giustificare la richiesta di un'unione con il resto dell'Irlanda.

Nella precedente votazione la Camera dei Comuni ha bocciato l'accordo sulla Brexit per come il backstop era stato pensato, ritenendo che vi era così la possibilità teorica che la Gran Bretagna avrebbe potuto essere sempre costretta ai vincoli doganali e commerciali imposti dall'Ue, nonostante la Brexit, che avrebbe in tal modo perso di ogni rilevanza!

Adesso nessuno è in grado di sapere come la premier possa trovare una soluzione all'attuale stallo, considerando che in Europa non ci sono segnali per rivedere quanto già concordato e siglato.

Pertanto, rimane lo spettro della cosiddetta "hard brexit", a partire dalle ore 23 del 29 marzo, con l'interruzione traumatica delle relazioni commerciali attuali che avrebbe conseguenze, soprattutto per il Regno Unito, drammatiche.

Ieri, ad esempio, le principali catene di supermercati che operano in Gran Bretagna, congiuntamente, hanno scritto una lettera in cui avvertono il Governo che in caso di un'uscita dall'Ue senza un accordo non sarebbero state in grado di assicurare la fornitura di prodotti freschi, soprattutto frutta e verdura e, in ogni caso, di non poterlo fare mantenendo i prezzi attuali.