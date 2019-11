Dopo il disastro alle urne per le regionali in Umbria della coalizione Pd 5 Stelle, il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera conferma Lega (34,3%) e Fratelli d'Italia (9,8%), sempre più al primo posto nel consenso degli elettori.

Di contro, continuano a calare Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che si attestano entrambi sotto al 18%.

Sorprende invece il Partito di Renzi, Italia Viva, in crescita dell'1,4% a pari merito con Forza Italia, entrambi al 6,2%.

In calo la sinistra radicale (1,7%) e +Europa (1%), mentre Europa Verde cresce al 2,2%.