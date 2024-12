Il mondo del design ha diversi punti di contatto con l’alta cucina: attenzione alla qualità delle materie prime, cura del dettaglio, creatività e innovazione. I designer, esattamente come i grandi Chef, lavorano con cromie, texture e stili, mettendo in gioco competenze che stimolano la sperimentazione di idee, nuovi pattern e accostamenti originali. Il concetto design à la carte custodisce una filosofia che prevede un approccio unico e su misura che supera la standardizzazione, dando vita a combinazioni sempre nuove e sorprendenti.

La personalizzazione massima inizia dalla scelta delle finiture: il colore delle pareti, i pavimenti, le forniture, e i rivestimenti. Cotto d’Este, brand premium di Panariagroup, da oltre 30 anni propone superfici, a pavimento e a rivestimento, dalla bellezza senza precedenti e dalle prestazioni tecniche altissime. Attraverso un’ampia varietà di collezioni, combinabili tra di loro e ricche di decori, formati speciali ed effetti dal realismo estremo, il marchio riesce ad interpretare i gusti e le personalità più diverse per un’esperienza tailor made.

La colazione: calma e benessere tra affascinanti chiaroscuri

La cucina è il posto dove la giornata prende il là, che sia con una ricca colazione su una tavola imbandita o con un caffè al volo, è sempre importante che appena svegli ci si senta coccolati, accolti in un ambiente confortevole e dai colori rassicuranti, magari con un’ampia finestra da dove godere della prima luce del mattino. L’ambiente deve comunicare freschezza, armonia ed energia. Le nuances minerali e i chiaroscuri delle pietre conferiscono una sensazione di calma e benessere, ideale per un avvio di giornata ispirato.

Pietra d’Iseo

Pietra d'Iseo, riporta all’elemento naturale con l’ispirazione della tipica pietra lombarda, il Ceppo di Grè, legata alla tradizione architettonica di palazzi, ville e monumenti della città di Milano. La superficie di questa pietra, con il suo disegno irregolare e i ton sur ton di grigi, riesce a personalizzare con carattere e con garbo qualsiasi ambiente, anche grazie alla molteplicità di formati proposti e 2 diversi spessori di 6.5 mm e 20 mm perfetti per proporre una continuità estetica tra interno ed esterno. Sono disponibili due finiture: Naturale, opaca e materica al tatto questa superficie presenta un leggero effetto di patinatura che la rende morbida e avvolgente, dagli effetti cromatici delicati e con eccezionali effetti di profondità; Bocciardata, una finitura che simula l’effetto della martellatura della superficie, ideale per l’uso in esterno poiché ne aumenta notevolmente il grado di resistenza allo scivolamento.

Dettagli Tecnici

Colori: Ceppo

Spessore: 6.5 mm, 20 mm

Formati: 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x260 cm

Finiture: Naturale, Bocciardata

Il pranzo: eleganza e funzionalità a tavola

Una sala da pranzo che si apre su un’ampia zona living è l’ambiente ideale per una pausa pranzo veloce o per un pranzo tra amici. Pavimenti e rivestimenti sono quindi fondamentali per donare agli ambienti un’atmosfera calorosa, accogliente e che inviti alla convivialità. Un grande tavolo e delle comode sedie, poi, completano lo spazio esaltandone il carattere e la funzionalità. A metà giornata, il piacere della condivisione si intreccia alla praticità e all’estetica. Gli spazi dedicati al pranzo esigono superfici capaci di combinare la resistenza alla raffinatezza.

Cluny

Cluny è la collezione di Cotto d’Este che declina la superficie intensamente minerale tipica della pietra di Borgogna in 3 raffinati colori: dal grigio antracite ad un luminoso color magnolia. Si tratta di una collezione custom che ripropone in gres porcellanato da 3,5 mm il fascino naturale di una pietra storicamente di grande successo: piastrelle di grande formato sempre planari, belle, resistenti.

Dettagli Tecnici

Colori: Champagne, Bourgogne, Argerot

Spessore: 3.5 mm

Formati: 100x100, 100x300 cm

Finiture: Naturale

Dopo cena: atmosfere da jazz club

Quando la giornata volge al termine, gli ambienti si trasformano per accogliere l’intimità e l’eleganza della sera. Il soggiorno diventa un rifugio privilegiato, in cui comfort e armonia si fondono in un’atmosfera rilassante. Un divano dalle linee morbide, cuscini soffici e finiture ispirate al marmo o alla pietra scura, uniti a riflessi vellutati, creano un setting sofisticato per momenti rilassanti o per un raffinato cocktail serale.

Lithos

Un’evoluzione della pietra, un’estetica originale figlia di una ricerca profonda e di una sperimentazione incessante. La matericità della pietra si ibrida con l’estetica dei marmi più rari, rivisitati dalla creatività di Cotto d’Este per un progetto unico, raffinato, emozionante, che si sviluppa in una varietà di superfici. La collezione rappresenta anche una straordinaria esibizione della capacità del brand di ideare nuove finiture.

Dettagli Tecnici

Colori: Carbon, Desert, Moon, Stone

Spessore: 6.5 mm, 14 mm, 20 mm

Formati: 30x60, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x260 cm

Finiture: Naturale, Bocciardata, Lappata, Sabbiata, Soft,

Le superfici delle collezioni, Pietra d’Iseo, Cluny e Lithos incorporano il sistema PROTECT®, un trattamento antibatterico agli ioni d'argento che elimina fino al 99,9% dei batteri, rendendole ideali per piani di lavoro, banconi, isole e tavoli in grès porcellanato. Inoltre, le collezioni includono lastre ultrasottili con spessori di 3,5 mm, 5,5 mm e 6,5 mm, che offrono al progettista soluzioni versatili e innovative. La combinazione di fibra di vetro e il processo esclusivo di Kerlite, infatti, conferiscono a queste superfici una resistenza superiore, anche nei formati più sottili. Inoltre, le lastre sono particolarmente sostenibili, dal momento che impiegano meno materie prime ed energia per essere prodotte e producono meno emissioni di CO2 per essere trasportate. Infine, le emissioni calcolate sul loro intero ciclo di vita sono state completamente compensate.