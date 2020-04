Il Salvini d'America, Donald Trump, questo venerdì si è complimentato via twitter con i manifestanti (non moltissimi a dire il vero), che giovedì sono scesi in strada - ovviamente anche armati di pistole, mitra e quant'altro, come si conviene a suprematisti e ultra nazionalisti - per chiedere, nei rispettivi Stati, la fine delle misure di quarantena imposte dai loro governatori.





LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020



LIBERATE VIRGINIA, LIBERATE MICHIGAN, LIBERATE MINNESOTA... ha urlato Trump in una serie di tweet, dimenticandosi che giovedì gli Stati Uniti hanno registrato il numero più alto di sempre di decessi nelle ultime 24 ore, 4.591.

Le proteste hanno avuto luogo oltre che negli Stati sopra citati anche in Ohio e Utah, ma in quel caso non vi è stato alcun tweet di Trump che lo ricordasse, poiché sono guidati da governatori repubblicani.

Le manifestazioni sono state organizzate perché le attuali restrizioni stanno avendo severe ripercussioni economiche in una nazione che non sa che cosa sia lo stato sociale. Restrizioni che, al tempo stesso, sono rese necessarie per evitare il diffondersi del contagio, delle cui conseguenze sono ben consapevoli molti cittadini di New York.

Giovedì, Trump aveva dichiarato di essere solidale con i manifestanti - perché mostravano cartelli con su scritto Trump Pence - ma che, nonostante ciò, condivideva l'opinione dei governatori, cioè il lockdown.

Venerdì, invece, Trump voleva liberare Michigan, Virginia e Minnesota. Inoltre, non si è dimenticato di attaccare il governatore democratico dello Stato di New York, Andrew Cuomo, la Cina, l'OMS e la coppia Obama Biden per come avevano gestito la pandemia influenzale del 2009!

Trump, allo stesso tempo, svolge il ruolo di chi governa e quello di chi è all'opposizione, tentando di addossare le sue incapacità agli avversari ed incassare il consenso per i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e da lui ritenuti positivi.

Un film a cui in Italia abbiamo assistito per oltre un anno e che, una volta terminato, ha svelato una realtà ben diversa da quella che ci era propagandata dall'allora governo gialloverde.