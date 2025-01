CHIARA TAIGI canta OMAGGIO A SANT'AGATA a CATANIA

1° Appuntamento MARCO FRISINA 2 Febbraio ore 21 Chiesa S. Domenico

2° Appuntamento 3 Febbraio 2025 ore 19 a Piazza Duomo

Chiara Taigi canterà come partecipazione straordinaria all'Omaggio a Sant'Agata, Martire Patrona della città di Catania , una festa straordinaria riconosciuta a livello internazionale per devozione e importanza tradizionale alla stregua della Settimana Santa a Siviglia o al Corpus Domini di Cuzco del Perù.

Primo appuntamento 2 Febbraio alle ore 21, alla Chiesa di San Domenico a Catania

PASSIO SANCTAE AGATHAE - Marco Frisina Omaggia Agata

https://www.facebook.com/events/1171478601221687/

una celebrazione ed un omaggio alla martire composto e diretto da Marco Frisina, tra i più noti compositori di musica sacra contemporanea. Un appuntamento da non perdere alla magnifica Chiesa di San Domenico di Catania.

Nel concerto saranno eseguiti e celebrati brani tra cui l'Inno di Marco Frisina ispirato e dedicato a S. Agata intitolato "Vergine buona", con il canto di Chiara Taigi adornato con il noto Coro Lirico Siciliano preparato dal M° Francesco Costa e l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio “Bellini” di Catania e con la voce del tenore Alberto Munafò Siragusa.

La celebrazione sarà resa più intensa con la recitazione della vita della Martire con la drammaturgia di Daniela Cori declamata da due attori, Francesca Agate e Plinio Milazzo.

Il secondo appuntamento 3 Febbraio a partire dalle ore 19

FESTA DI SANT'AGATA 2025 - “ A Sira o Tri “ - Basilica Cattedrale di Sant'Agata a Piazza del Duomo

https://www.facebook.com/events/4040565516262378/

Appuntamento Straodinario per importanza e per partecipazione della Citta di Catania a livello internazionale, Chiara Taigi darà il suo omaggio canoro negli inni dedicati a Sant'Agata accompagnata magistralmente dal Coro Lirico Siciliano preparato dal M° Francesco Costa, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania diretta dal M° Giuseppe Romeo. Presenterà Ruggero Sardo.

Tra le rarità e particolarità verrà eseguita la Cantata di S. N. Sciuto al suo 140 anno dalla morte.

Sarà inoltre presente per la prima volta un coro di voci bianche "I fanciulli di Agata", con la tradizionale "sira o tri".

"Celebrare insieme la festa di Sant'Agata sarà una grande emozione, il mio tributo sarà poter dare vita alle emozioni con il canto alla storia di una martire esemplare, con devozione e partecipazione, condivisa da tutta la comunità come in una sola voce che si leverà al cielo... Un omaggio e un privilegio poterlo donare..." Chiara Taigi

