Andrea Pimpini, il cantautore di Pescara che negli ultimi anni si è imposto sulle scene musicali d’Italia, condivide l’appello lanciato da artisti emergenti e famosi al Governo Italiano.

“Il governo dovrebbe aiutarci. Dare modo di riprendere le attività live, organizzare festival musicali e culturali... Ma non solo per artisti famosi, anche per chi è agli inizi e ora non ha più possibilità di suonare dal vivo” Questo dice Andrea nell’ultimo post pubblicato sui suoi profili social.

Andrea Pimpini sottolinea dunque un problema grande e presente già prima dell’emergenza Coronavirus.

“Già prima era difficile trovare date in cui esibirsi… O perché, come al solito, c’è l’imprenditore che monopolizza locali e festival oppure perché non c’è più voglia di puntare sui giovani e si tende a chiamare quei pochi artisti che ti garantiscono migliaia di spettatori”.

Conclude Andrea: “Mi rivolgo a cantanti e musicisti che stanno leggendo questo post: Rilanciate anche voi sui vostri social questo appello. Insieme possiamo cambiare le cose”.