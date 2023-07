La Juve è sempre più convinta: vuole Franck Kessie. Cristiano Giuntoli sembra essere il primo sostenitore della causa, per andare a rinforzare la linea mediana della rosa bianconera.



La situazione

La Juventus, negli ultimi giorni, è in costante contatto con il Barcellona, valutando tutte le possibili opzioni. La volontà è quella di prendere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, anche se il club blaugrana sarebbe intenzionato a lasciarlo a titolo definitivo.



Status della Juventus

Innanzitutto bisognerà capire dove sarà destinato Pogba, già nel mirino dell'Arabia, e anche gli altri esuberi come Zakaria, Arthur e forse anche McKennie. Solo allora la Juventus potrà fare scelte importanti sul calciatore ivoriano.



Carriera di Franck Kessie

Dopo aver lasciato il Milan l’estate scorsa a parametro zero, ha militato nella stagione appena conclusa al Barcellona. Pur vincendo la Liga e la Supercoppa spagnola, non ha brillato più di tanto. Infatti, su 43 presenze ha collezionato solo 3 gol e 3 assist. Anche per questo, il club blaugrana, valuta seriamente l'interesse della Juve.