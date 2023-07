La Giunta municipale ha approvato un progetto per il controllo e miglioramento della circolazione veicolare e pedonale, che prevede l’assunzione a tempo determinato di 16 agenti di Polizia locale, che presteranno servizio per 24 ore settimanali per due mesi, dando mandato al comandante del Corpo di attingere dalla graduatoria presente al Comune dopo la selezione svolta due anni addietro.

“Un provvedimento ritenuto opportuno dall’Amministrazione – sottolineano il Sindaco Midili e l’Assessore alla Viabilità Coppolino – per dare ulteriore impulso e assicurare una maggiore presenza soprattutto ai servizi di polizia stradale, ma anche per il controllo del decoro urbano (deposito dei rifiuti), occupazione della sede stradale e supporto a manifestazioni ed eventi che sono tipici della stagione estiva. Tale personale sarà impiegato anche nelle fasce notturne”.