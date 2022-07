Abbiamo fatto 4 chiacchiere con Abel Dj, che ha appena pubblicato su Atomika, una delle label dell'universo musicale di Jaywork Music Group, la sua "Feeling" feat. Alessia, un brano decisamente perfetto per l'estate '22.

"Il mio rapporto con Jaywork Music Group è nato nel lontano 2015", racconta Abel Dj. "Mi mandarono una richiesta per includere un mio brano tribale per cd in vendita in tutti i negozi di dischi. Da allora stiamo collaborando, sempre in totale sintonia".

Che stai facendo di bello in questo momento dal punto di vista musicale e personale?"Sto provando dei suoni nuovi in vista dell'inverno. Non faccio né remix né bootleg, produco partendo da mie idee, sempre nuove".

Nuovi dischi, nuovi remix, nuovi bootleg, nuove serate per te? Ci racconti in particolare il tuo disco per Jaywork?"Il mio nuovo disco 'Feeling', è ispirato all'inizio di un nuovo amore, un amore che mi ha dato la voglia di tramutarlo in musica".

Quanto sono diversi i tuoi dj set rispetto a quelli del recente passato? "Rispetto a quelli del recente passato, i miei attuali dj set sono forse un po' più lenti. Cerco di interpretare le tendenze musicali di questo periodo a mio modo, cercando comunque di essere originale".

In che direzione musicale stai andando? "L'House Music mi ha sempre attratto particolarmente. Per questo vorrei orientarmi verso questo genere musicale".



www.jaywork.com