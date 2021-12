CERIMONIA DI PREMIAZIONE

SABATO 4 DICEMBRE 2021 ORE 18,00

AUDITORIUM SCUDERIE ALDOBRANDINI

61.ma edizione Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia

XIII edizione Premio Frascati Giovani Ugo Reale

Premio alla carriera a EDITH BRUCK



FRASCATI POESIA - Siamo ormai in prossimità della cerimonia conclusiva che decreterà il 61° vincitore del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, che ha attraversato, nella sua lunga storia, il meglio della poesia italiana: da Diego Valeri a Margherita Guidacci, da Carlo Betocchi ad Attilio Bertolucci, da Andrea Zanzotto a Valerio Magrelli, Milo De Angelis e in ultimo Stefano Simoncelli.

«Se Frascati oggi è un importante crocevia poetico e letterario, lo dobbiamo prima di tutto ad un gruppo di sognatori e amanti della poesia, che sessant’anni fa decisero di creare il premio, che oggi ha una rilevanza nazionale ed è intitolato ad Antonio Seccareccia, tra i fondatori e più attivi organizzatori del concorso - dichiara la Sindaca di Frascati Francesca Sbardella -. In secondo luogo, alla costanza e alla passione del Presidente Arnaldo Colasanti e di Rita Seccareccia che animano l’Associazione Frascati Poesia e ci consentono ogni anno di incontrare voci poetiche di grande spessore morale e attualità. Come i tre poeti finalisti di questa edizione: Luca Alvisio, Simone Di Biasio, Antonio Di Mauro; e come Edith Bruck, grande scrittrice ungherese che avremo ospite a Frascati. Sono certa che sarà un’edizione indimenticabile per la nostra Città».

Il Premio Nazionale Frascati Poesia continua il suo attivo rapporto con le scuole territoriali di tutti gli ordini. La poesia resta un linguaggio essenziale che mette in rapporto coscienza, individui e collettività, supera l’intrattenimento ed esalta la visione, muove la ricerca, le ambizioni stesse di un paese. Il premio, oggi, continua ad essere il cuore di un territorio italiano che si sente leader e di eccellenza, per la sua grande storia ed il suo sguardo turistico - culturale di prospettiva internazionale.

Questi i tre finalisti: Luca Alvino, Cento sonetti indie (Interno Poesia), Simone Di Biasio, Panasonica (Il Ponte del sale) Antonio Di Mauro, Società italiana spiriti (Stampa 2009) .

PREMIO ALLA CARRIERA ALLA SCRITTRICE Edith Bruck, di origine ungherese, scrittrice, poetessa, traduttrice e testimone della Shoah. E' autrice di Poesia e di romanzi come: Chi ti ama così (1959), Le sacre nozze (1969), Lettera alla madre (1988), Nuda proprietà (1993), La donna da cappotto verde (2012) La rondine sul termosifone (2017), Ti lascio dormire (2019) e Il pane perduto (2021 candidato al LXXV Premio Strega).

Il vincitore della 61 ma edizione e i vincitori della XIII ed. del Premio Frascati Giovani Ugo Reale, verranno decretati sabato 4 Dicembre alle ore 18, durante la cerimonia conclusiva che si terrà presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini – Frascati



Accesso consentito solo con Green Pass fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: Associazione Frascati Poesia,

tel. 06.94184575; email: [email protected]