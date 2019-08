Oukitel C17 pro è lo smartphone con foro nel display più economico del mercato

I primi a percorrere la strada dei display con il foro per gli smartphone sono state Samsung (con il Galaxy A8s, prima ancora che con i Galaxy S10 ed i nuovi Note 10) e Huawei e Honor (rispettivamente con il Nova 4 e con il V20).

Questi smartphone, però, per le loro caratteristiche, sono stati lanciati a prezzi abbastanza alti. Quindi, per chi voglia acquistare uno smartphone con il foro nel display, e spendere poco (davvero poco) allora sarà interessante poter valutare ciò che offre il nuovo Oukitel C17 Pro.

L'Oukitel C17 Pro, naturalmente, non può competere con i dispositivi citati in precedenza, ma può rappresentare una valida alternativa per chi cerca uno smartphone low-cost ed allo stesso tempo non vuole rinunciare ad un ampio display ed ad un design moderno ed accattivante.



Queste le sue caratteristiche:

Display: IPS 6.35″ HD+ con aspect ratio 19.5:9

CPU: MediaTek Helio P23

GPU: Mali-G71 MP2

RAM: 4GB

Memoria interna: 64GB (espandibile fino a 128GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS

Fotocamera posteriore: tripla (13MP + 5MP + 2MP), flash LED

Fotocamera frontale: 5MP

Batteria: 3900 mAh con supporto alla ricarica rapida 5V/2A

Lettore di impronte digitali posteriore, USB di tipo C