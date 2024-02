Si è conclusa ieri, martedì 13 febbraio, la prima edizione del Carnevale di Asso Tutela e Oasi Park -Via Tarquinio Prisco, in zona Tuscolana a Roma-. Grande soddisfazione per il presidente dell’associazione Asso Tutela, Michel Emi Maritato e del titolare del parco, Danilo Melandri, che insieme, hanno accolto oltre 1500 presenze di avventori.

Un Carnevale all’insegna della beneficenza, insieme alla collaborazione e alla cooperazione del parco giochi e dell’associazione a tutela dei cittadini. Tra gli ospiti presenti, anche il grande Fabio Petruzzi, ex giocatore della Roma.

Le dichiarazioni del proprietario di Oasi Park, Danilo Melandri sono state di grande soddisfazione per l’andamento della giornata:

“Quando Asso Tutela chiama, non possiamo tirarci indietro e l’aver organizzato un evento per tutti i bambini meno fortunati, ha regalato un pomeriggio di gioia, com’è giusto che sia”.

Il presidente di Asso Tutela, Michel Emi Maritato ha condiviso le affermazioni di Melandri, evidenziando che “al fianco della nostra associazione, che si dimostra essere presente sempre a fianco dei cittadini e degli emarginati della società, di qualsiasi età. Con questo ulteriore evento del Carnevale, proseguiamo un 2024. ricco di avvenimenti e presenza sul territorio, per tutti coloro che necessitano di sostegno”.