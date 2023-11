Pur senza brillare l'Inter, ha la meglio sull'Atalanta con il risultato di 2-1, ottenuto in trasferta allo "Gewiss Stadium" e mantiene abbastanza saldamente il primo posto in classifica, portandosi a +5 sulla Juventus, che però, la sua partita deve ancora giocare (contro la Fiorentina).

Un rigore, realizzato da Calhanoglu e procurato da Darmian e una rete del solito bomber Lautaro Martinez, danno tre punti importantissimi alla "Beneamata".

L'Atalanta, ha cercato di mettersi in mostra, ma oltre al goal della bandiera di Scamacca, non è riuscita a fare. I neroazzurri, ora a quota 28 punti in graduatoria, blindano il primo posto. Ma senza brillare particolarmente.





IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 1-2

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini (17' st Toloi), Djimsiti, Kolasinac (10' st Pasalic); Zappacosta (10' st Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners (35' st Muriel), Lookman (35' st De Ketelaere); Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Bonfanti, Adopo, Miranchuk. All.: Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (33' Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu (41' st Asllani), Mkhitaryan (25' st Frattesi), Dimarco (25' st Carlos Augusto); Thuram, Martinez (41' st Sanchez). A disp.: Di Gennaro, Augero, Bisseck, Bastoni, Sensi, Klaassen, Agoumé. All.: Inzaghi

Arbitro: Sozza

Marcatori: 40' rig. Calhanoglu (I), 12' st Lautaro (I), 16' st Scamacca (A)

Ammoniti: De Roon (A), Kolasinac (A), Gasperini (A), Toloi (A)

Espulsi: al 47' st Toloi (A) per somma di ammonizioni

Note: recupero 6'+ 6'