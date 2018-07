"Il Potere della Rima": esce oggi su Amazon il nuovo libro di Umberto Zanardi

Esce oggi su Amazon il nuovo libro dell'autore originario di Nave (Brescia) Umberto Zanardi.

Una raccolta di aforismi, pensieri e osservazioni che spaziano in ambiti quali la cronaca, la pubblicità, i viaggi, la parodia musicale e persino la matematica per dimostrare, con componimenti in rima dell’autore e citazioni eclatanti, come la rima abbia il potere di comunicare, penetrare, trasformare, alleggerire, rallegrare la visione delle cose.

"Il Potere della Rima" è il nuovo libro di Umberto Zanardi, da oggi disponibile su Amazon in formato eBook (leggi qui l'estratto: http://bit.ly/Il_Potere_della_Rima_eBook)

Perché il titolo “Il Potere della Rima?”

Nell’immaginario dell’autore, la rima ha dei super-poteri: permette infatti di allargare la mente e cercare nuove idee, sintetizzare e fissare meglio i concetti, ricordare le cose e potenziarle, regalando sorrisi grazie alla sua natura giocosa e divertente. Per tutti questi motivi, secondo Umberto Zanardi la rima dovrebbe essere maggiormente diffusa nella società e nelle scuole.

L’autore Umberto Zanardi: Dapprima sovrintendente amministrativo di una grossa società di assicurazioni, è stato successivamente fondatore dell’Istituto Sociopsicologico L’IDEALE e ha collaborato per più di 30 anni con psicologi e sociologi in vista di selezionare, con un approccio serio e responsabile, il miglior partner matrimoniale, offrendo massime possibilità di scelta. Varie centinaia di matrimoni portano la sua firma: è fondatore e presidente dell’ACMA e ACMA WORLD, la principale associazione di categoria delle Agenzie matrimoniali. Appassionato di musica, accede ultimamente al CET, la scuola per autori di testi di Mogol.