Leggo giornalisti che chiedono il tacito consenso ai politici che siedono al banco dei Parlamentari , devono essere condiscendenti, guai a contestare e a proporre soluzioni diverse dalla linea dettata dal DRAGONE EUROPEO.

Anche chi non ha voce, che ha sempre rifiutato di appartenere ad un colore politico, definendosi l'avvocato del popolo e dopo aver fatto un flopp gigantesco, adesso rappresenta l'unico movimento politico che è riuscito a rimangiarsi di tutto e di più e fa il moralista, dimenticandosi della morale espressa quando è stato sfiduciato.



TACITO CONSENSO. Ma i dati son ben diversi, dopo un anno, con terapie e vaccino, abbiamo gli stessi risultati di marzo 2020, Hanno chiuso i ristori trascurando il vero focolaio, ignoranza o una libera scelta... aprire all'aperto, un'altra stupidaggine dettata da chi vuol fare scelte per noi sbagliate, come la chiusura alle 22. Ma davvero stanno scherzando? O forse lo sanno bene ma sono scelte ben definite per far chiudere le piccole attività a prescindere dal Covid.

DITEMI QUANTE P.I. HANNO CHIUSO DA MARZO 2020, QUANTI SI SONO SUICIDATI PER LA PRESSIONE A CUI SONO STATI SOTTOPOSTI DA QUESTO E L'ALTRO GOVERNO, DI QUANTO SONO AUMENTATI I POVERI DA MARZO 2020 , QUANTI SONO I MORTI PER ALTRE PATOLOGIE CHE SI POTEVANO SALVARE CON TERAPIE SALVAVITA... Mi chiedo come fate a dormire...IO NON CREDO IN QUESTO GOVERNO E VOI?