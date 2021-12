E' passata una settimana dall'evento nominato "Pegaso Contest Show", tenutosi a Roseto degli Abruzzi, lo scorso 5 Dicembre.

Il cantautore pescarese Andrea Pimpini si è esibito sulle note di due suoi brani inediti che saranno pubblicati Venerdì 24 Dicembre assieme al nuovo disco, "I'll Stay by the Window" (ONErpm / Soundreef).

Il disco è già disponibile per il pre-save: https://onerpm.link/801529113621

Andrea, nel corso della serata, ha presentato in anteprima due brani: "Merciless Killer", una canzone tendente al rock con un ritornello forte; e "I'll Stay by the Window", la title track dell'omonimo disco, un brano natalizio di quelli capaci di farti sognare ad occhi aperti.

