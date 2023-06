Esitato dalla 3ª Commissione consiliare, presieduta da Maria Magliarditi, il regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile, proposto dall’Assessore Francesco Coppolino permettendo di costituire successivamente il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, figura diversa dalle normali associazioni. Pur restando sempre una realtà di volontariato, a differenza di un’associazione, che nasce per volontà di privati cittadini, il gruppo comunale nasce per volontà dell’Amministrazione.

I volontari aderenti saranno a tutti gli effetti alle dipendenze del Sindaco, giacché massima autorità comunale di protezione civile. Ciò comporta diversi vantaggi, tra cui il fatto di potere contare su una struttura tecnica (il servizio comunale di protezione civile) in grado di offrire ai volontari il supporto tecnico-organizzativo, la formazione e l’addestramento continuo, nella gestione di una materia (la protezione civile) alquanto complessa.

I volontari aderenti al gruppo dovranno partecipare ad un primo corso di formazione di base e ad altri, che seguiranno per un continuo aggiornamento. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

“L’obiettivo – afferma Coppolino – è quello di rendere sempre più efficace il Servizio Comunale di Protezione Civile, al fine di garantire alla cittadinanza un valido riferimento nelle diverse fasi emergenziali. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile ha il compito di collaborare nel porre in atto le azioni mirate alla diffusione della conoscenza, previsione e prevenzione dei rischi nonché tutti gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza, assicurando così i primi soccorsi alla popolazione da essa colpita”.

La prima e la terza Commissione consiliare, riunitesi in maniera congiunta sotto la presidenza delle Consigliere Valentina Cocuzza e Maria Magliarditi ha completato l’esame del regolamento concernente la Consulta giovanile procedendo alla modifica di alcuni punti relativi, in particolare alla possibilità di inserimento di nuove associazioni e la relativa tempistica. “Correttivi – hanno spiegato Cocuzza e Magliarditi – per migliorare il ruolo di quest’importante organo, punto di riferimento e mezzo per tutti quei giovani, che hanno voglia di mettersi in gioco in prima persona nell’attività politica ed auspichiamo che possa esserci quel confronto costante con tutte le forze politiche, che compongono il Consiglio comunale”.