Simili le partite tra Sassuolo e Milan e Atalanta e Roma che si sono disputate nel pomeriggio di domenica per la 13.esima giornata di Serie A. Entrambe le formazioni in trasferta, infatti, hanno disputato un ottimo primo tempo, portandosi subito in vantaggio e mantenendolo senza grosse difficoltà.

La differenza, però sta nel modo in cui si sono sviluppati i secondi tempi. Entrambe le squadre di casa hanno preso in mano il pallino del gioco, ma con esiti diversi.

Al Mapei Leao ha portato in vantaggio il Milan segnando il gol più veloce di sempre in Serie A, andando a rete solo dopo 6 secondi. Poco prima della mezz'ora ha poi raddoppiato Saelemaekers. Nella ripresa, la squadra di De Zerbi ha tenuto il Milan nella sua metà campo, ma non è riuscita a creare più di un paio di occasioni per poter impensierire Donnarumma. Solo alla fine del tempo regolamentare il Sassuolo è riuscito ad accorciare le distanze con una punizione dal limite di Berardi deviata in rete da Hauge, fischiata dall'arbitro Mariani per un atterramento di Boga da parte di Romagnoli.

Anche al Gewiss Stadium la Roma va in vantaggio al 3' minuto con Dzeko, a tu per tu con Gollini, che finalizza un'imbeccata di Mkhitaryan. L'Atalanta non è certo rinunciatria, ma la Roma giustifica il vantaggio alla fine dei primi 45 minuti... poi nell'intervallo Ilicic sostituisce Pessina ed è tutto un altro incontro.

Sono dello sloveno gli assist che consentono prima a Duvan Zapata, al 59', di pareggiare e poi a Gosens, al 70', di portare in vantaggio i bergamaschi. La rete "ammazza partita" arriva 2 minuti dopo con Muriel che sfrutta un errore di Veretout.

Infine, all’85', Ilicic mette la ciliegina sulla torta alla sua prestazione liberandosi prima di Ibanez e Peres, poi facendo passare la palla in mezzo alle gambe di Smalling, per poi cogliere in controtempo Mirante, siglando il quarto gol.

Con la vittoria odierna il Milan rimane in testa alla classifica di Serie A con 31 punti, seguita ad 1 punto dall'Inter, oggi vittoriosa sullo Spezia per 2-1. La Juventus, dopo la vittoria di ieri a Parma segue il duo di testa distaccata di 4 punti dalla vetta, mentre la Roma rimane a 24, per adesso quarta in attesa della sfida tra Lazio e Napoli, con i partenopei che al momento si trovano a 23 punti insieme al Sassuolo. L'Atalanta, dopo la vittoria odierna scala posizioni e si porta al 7° posto con 21 punti.