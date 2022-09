L’Onorevole Sara Cunial ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per l’annullamento dell’elezione del Presidente della Repubblica. L'udienza si è svolta lunedì 12 settembre 2022, attesa la pronuncia della Corte nei prossimi giorni.

Lunedì 12 settembre 2022 si è svolta l’udienza dinanzi la Corte Costituzionale in merito al ricorso dell’on. Sara Cunial per l’annullamento dell’elezione del Presidente della Repubblica.

All'on. Sara Cunial era stato impedito l’ingresso all’interno della Camera dei Deputati mediante un divieto di ingresso emanato dal Presidente Fico. Il ricorso verte sui principi cardine delle libertà democratiche italiane sanciti esplicitamente dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali ed in particolar modo dall’art. 14 CEDU.

Durante l’elezione del Presidente della Repubblica all’on. Sara Cunial veniva impedito l’ingresso sia alla Camera dei Deputati che al parcheggio della Camera nel quale era stata allestita una sezione di votazione per i parlamentari malati di COVID per i quali era stato emanato un apposito lasciapassare che ha consentito agli stessi di attraversare l’Italia accompagnati, per esprimere il proprio voto.

Alla parlamentare Sara Cunial è quindi stato negato l’accesso a qualsiasi luogo di votazione, con gravissima disparità di trattamento e discriminazione vietati anche dall’art. 3 della Costituzione Italiana. Tutto ciò ha permesso la mancata partecipazione una parte della popolazione italiana di votare il Presidente della Repubblica attraverso la parlamentare democraticamente eletta.

Tali avvenimenti sono altresì oggetto di un’ ulteriore denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte Costituzionale si esprimerà nei prossimi giorni ed in caso di accoglimento sarà annullata l’elezione del Presidente della Repubblica.