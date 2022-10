Si è tenuto il sorteggio dei gironi per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Mon è andata benissimo agli azzurri di Mancini che dovranno vedersela, a parte Malta, con Inghilterra, Ucraina e Macedonia del Nord.

Con gli inglesi, dopo dopo quello che è accaduto a Wembley, il conto è aperto, ma anche con la Macedonia, che qualche mese fa ci ha eliminato dai mondiali in Qatar.

Questi tutti i gironi dopo il sorteggio:

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro





Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra





Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta





Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia





Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldovia





Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia





Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtenstein



Come funzionano le qualificazioni?

Le squadre si affrontano in un girone all'italiana con partite in casa e in trasferta. Le partite dei gironi si disputeranno secondo il calendario delle qualificazioni europee da marzo a novembre 2023.

Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi che si effettueranno a marzo 2024.



Come funzionano gli spareggi?

Tre dei 24 posti disponibili per EURO 2024 saranno determinati da spareggi attraverso la UEFA Nations League 2022/23, come da regolamento.

Dodici squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/23 - nominalmente le vincitrici dei gironi delle leghe A, B e C, ma in caso di qualificazione già acquisita, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D.



Le date delle partite di qualificazione

23-25/03/2023 Giornata 1

26-28/03/2023 Giornata 2

16-17/06/2023 Giornata 3

19-20/06/2023 Giornata 4

07-09/09/2023 Giornata 5

10-12/09/2023 Giornata 6

12-14/10/2023 Giornata 7

15-17/10/2023 Giornata 8

16-18/11/2023 Giornata 9

19-21/11/2023 Giornata 10



Le date degli spareggi

21/03/2024 Semifinali spareggi

26/03/2024 Finali spareggi



Le date del torneo finale