Greggio, le compagnie americane ricevono un bel regalo

La decisione di prolungare i tagli produttivi, assunta da OPEC e Russia qualche settimana fa, ha messo le ali allo shale oil americano.

L'accordo tra produttori servirà a tenere su il prezzo dell'oro nero e questo significa dare una ghiotta occasione di profitto ai produttori americani ed un motivo in più per aumentare i loro investimenti che, in quel settore, significa aumentare l'attività estrattiva. Secondo Bloomberg, nelle piattaforme del Nord America gli investimenti nel 2018 cresceranno del 20%, che si va ad aggiungere a quello del 2017 che è stato del 41%! L’accordo tra OPEC e Russia, oltre a rassicurare i "trader", fornirà agli investitori anche la garanzia di una certa stabilità nell'andamento dei prezzi del greggio sui mercati.