Un Accordo quadro per avviare la manutenzione del verde pubblico e la scerbatura delle strade è quanto deciso dall’Amministrazione per la necessità di affidare in tempi rapidi il servizio ad una ditta esterna, considerata l’assenza di giardinieri comunali.

Il ricorso all’Accordo quadro scaturisce dalla necessità di non obbligarsi anticipatamente alla corresponsione della somma prevista dalla perizia redatta dagli uffici per l’intero anno ammonta a 279 mila euro. Nei prossimi giorni vi sarà l’individuazione della ditta attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa.

“C’è la necessità di attivarsi subito affidando proprio per l’assenza di nostro personale il servizio all’esterno – sottolinea l’Amministrazione – e quindi contiamo a stretto giro di avviare gli interventi necessari sul verde pubblico, procedendo allo scerbamento delle strade comunali, al fine di rispondere in maniera rapida ed adeguata alle problematiche che si riscontrano sulle aree di proprietà comunale e alle esigenze di utilizzo dei cittadini”.

Ancora una diminuzione di casi Covid a Milazzo: secondo quanto comunicato al Sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, gli attuali positivi sono oggi 59, due in meno rispetto a ieri.

Per adesso comunque occorre non abbassare la guardia e rispettare in modo rigoroso le prescrizioni ministeriali.