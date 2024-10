Gianni Lettieri si è distinto per una carriera che abbraccia settori strategici come il tessile, l’energia rinnovabile e l’aeronautica. La sua visione imprenditoriale, fondata su innovazione e sostenibilità, lo ha portato a guidare iniziative di successo sia a livello nazionale che internazionale. Con un impegno costante verso la promozione di nuove opportunità di sviluppo e la crescita del Mezzogiorno, continua a influenzare positivamente il panorama economico italiano.



Gianni Lettieri: innovazione nel tessile ed energia rinnovabile

Gianni Lettieri, Presidente e Amministratore Delegato di Meridie S.p.A. e imprenditore napoletano, ha lasciato il segno nel panorama industriale italiano grazie alla sua capacità di coniugare innovazione e sostenibilità. Fondatore della prima investment company del Sud Italia quotata in Borsa, ha contribuito alla crescita di settori cruciali come la lavorazione del tessuto denim e l’energia rinnovabile. La sua carriera imprenditoriale ha avuto inizio nel comparto tessile, quando fondò uno stabilimento produttivo di tessuti tra Monza e Casandrino. Negli anni successivi, ha continuato a espandere le sue attività con la creazione di joint venture in India e la partecipazione alla privatizzazione delle Manifatture Cotoniere Meridionali. Un’altra tappa del percorso imprenditoriale di Gianni Lettieri è rappresentata dal suo impegno nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili, con la nascita di CO.S.ER. S.r.l. e successivamente MEDSOLAR S.p.A. L’imprenditore ha ricoperto ruoli di rilievo in vari enti e associazioni di categoria, tra cui Confindustria, e ha sostenuto diverse iniziative contro la criminalità e a favore della legalità, come il "patto per la legalità" volto a combattere le estorsioni.



L’impegno di Gianni Lettieri nel sociale e la sostenibilità aziendale

Gianni Lettieri ha promosso numerosi progetti a favore del territorio e dei giovani, impegnandosi nel supportare l'occupazione e l’imprenditoria giovanile. Ha giocato un ruolo chiave nella nascita del premio "Piccoli imprenditori", rivolto agli studenti delle scuole secondarie, e ha sostenuto la valorizzazione delle eccellenze industriali del Mezzogiorno attraverso azioni strutturate. Ha ricevuto, inoltre, numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, come il Premio Mediterraneo Economia e Impresa e il Premio Guido Dorso, che lo hanno confermato come un punto di riferimento per lo sviluppo economico del Sud Italia. La sua leadership oggi continua a ispirare nuove generazioni di imprenditori, con un’attenzione costante alla sostenibilità e all'innovazione. La sua holding, Meridie S.p.A., investe in settori strategici come la manutenzione aeromobili con Atitech S.p.A., azienda che ha trasformato nella più grande società indipendente di manutenzioni aeromobili in Europa. Grazie alla sua visione imprenditoriale, Gianni Lettieri ha contribuito a creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro, promuovendo una crescita economica sostenibile e integrando soluzioni innovative in ogni ambito delle sue attività aziendali.