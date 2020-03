Frammenti di un poeta qualunque, un libro di una giovane scrittrice Napoletana.

In un momento in cui Napoli sta vivendo una vera e propria violenza, alla bellezza della città alla gente per bene che ci vive, vi vogliamo parlare di una giovane scrittrice. Che ha deciso di dedicare il suo tempo alla scrittura, un modo per poter conoscere il suo Io e tirarlo fuori.

“Mi chiamo Rita Inserra, ho 18 anni e sono di Napoli, frequento il liceo linguistico al Suor Orsola Benincasa. La mia passione per la scrittura è dentro di me fin dall’infanzia e non è mai svanita in tutto questo tempo, è ilmodo migliore che ho per esprimere tutto ciò che sento e i miei stati d’animo un po’ altalenanti.”

“Per un periodo della mia vita ho sempre pensato che non sarei mai riuscita a tirar fuori il mio vero io, non riuscivo a stare bene col mio animo, mi tormentavano e assalivano milioni di pensieri e credevo non sarei mai stata capace di far fuoriuscire ciò che provavo. Questa raccolta racconta parte della mia vita, un periodo in cui mi sentivo in balia delle onde e non sapevo più dove aggrapparmi, un periodo in cui la mia vita oscillava tra lo stare male e la speranza che non se ne andava mai, ero convinta di poter uscire da quello stato di oblio, ma allo stesso tempo non riuscivo. Il motivo per il quale ho deciso di condividere tutto ciò che mi passava per la testa con gli altri perché sono convinta che, lì fuori, ci sarà sicuramente qualcuno con la tempesta nel cervello e che potrà ritrovarsi nelle mie parole e provare a trovare la forza di andare avanti.

Trovarsi da soli nel nulla più totale è davvero complicato da affrontare e spero queste poesie possano aiutarvi a non sprecare più il tempo perduto e ricominciare a vivere per davvero.”

Che questi giovani siamo di esempio, ad altri, per far capire che la vita è una cosa meravigliosa, e va vissuta in ogni suo battito. Ma non nel emulare nel eccedere, ma nel brillare.