In questo scorcio di fine anno, nasce una nuova realtà legata alla cultura e alla divulgazione declinate nelle diverse direzioni. I libri diventano a tutti gli effetti l’attività preponderante di un gruppo di appassionati, prima impiegati a vario titolo in prestigiose case editrici, ora con l’intento di acquistare l’aggettivo ‘prestigioso’ per la loro "invenzione".

Nella scia del valente Gutenberg e la sua innovazione, la Planet Edizioni – questo il nome del nuovo brand editoriale – spera almeno di meritarsi un micro posto nel mondo della stampa. Micro, ma di classe. Gli interessi della Planet Edizioni vanno dalla narrativa italiana e straniera alla saggistica, dalla poesia ai classici, dai libri per bambini e ragazzi ai grandi volumi illustrati e ai cataloghi d’arte.

Pure se nell’era digitale, i libri di carta restano uno dei punti cardine nella produzione della casa editrice e, ovviamente gli e-book e particolari edizioni dei classici. A completamento naturale della sua attività legata alla scrittura, la Planet Edizioni non manca di essere in contatto con una catena di librerie fisiche, e un network ampio di store digitali. Quindi, nasce una casa editrice pronta a portare nel mondo lo stile italiano.