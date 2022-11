Dedicato agli appassionati d live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. Ogni venerdì sera il sound è latino, il sabato sera si spazia tra live music e dj set a 360 gradi.

Ecco, oltre alla normale programmazione, due appuntamenti previsti nei prossimi giorni.

Domenica 13 novembre ecco un bel pomeriggio Bachatero al Caballo Loco di Seriate (BG). Dalle 16 alle 20 si alternano Christian Il Chici, Valerio El Director ed Andrea Loco, tre dei più affermati dj del panorama latino. Faranno muovere gli ospiti del Caballo Loco al ritmo di Bachata e Salsa.

Già in programma per sabato sera 19 novembre, un evento musicale tutto da vivere: sul palco ecco il Vascombriccola Show (nella foto), un concerto tributo dedicato a un mito della musica rock italiana, ovvero Vasco Rossi. Chi non ha voglia di cantare canzoni come "Albachiara" o "Vita Spericolata"? Ingresso con consumazione obbligatoria 10 euro. In console c'è poi Tarzanelli, dj capace di far ballare chiunque.



Caballo Loco

via Buonarroti 38 Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

https://www.facebook.com/CaballoLocoClub

https://www.instagram.com/_caballo.loco_/



Dedicato agli appassionati d live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. Ogni venerdì sera il sound è latino, il sabato sera si spazia tra live music e dj set a 360 gradi. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.