Di seguito, l'elenco aggiornato al 17 novembre dei positivi al Covid in Serie A, in vista della ripresa del campionato per il prossimo fine settimana. Roma, Inter e Lazio le squadre con più di un positivo. Callejon, Fiorentina, è risultato negativo al doppio tampone e pertanto, dopo l'esito delle visite mediche potrà unirsi nuovamente alla squadra.



Atalanta

Ruslan Malinovskyi

Crotone

Salvatore Molina

Genoa

Cristian Zapata

Inter

Marcelo Brozovic

Aleksandar Kolarov

Daniele Padelli

Lazio

Ciro Immobile

Thomas Strakosha

Roma

Pietro Boer

Edin Dzeko

Federico Fazio

Marash Kumbulla

Lorenzo Pellegrini

Davide Santon

Allenatori

Stefano Pioli (Milan)

Giacomo Murelli (Milan, allenatore in seconda)

Marco Giampaolo (Torino)

Presidenti

Maurizio Setti (Verona)