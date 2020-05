In questi giorni di post-lockdown i tifosi bianconeri non possono fare a meno di chiedersi se l'amore tra la Juventus e il loro beniamino Cristiano Ronaldo sia giunto oppure no al capolinea.

Voci provenienti da fonti autorevoli parrebbero dar credito a tale possibilità.

Sarebbero le sirene, travestite da banconote, del Paris Saint Germain che nei prossimi mesi tenteranno il campione porteghese. Il propritario del PSG è una figura di spicco dell'establishment qatariota e Ronaldo a Parigi diverrebbe un manifesto pubblicitario per i prossimi mondiali in Qatar che si disputeranno a partire dal 2022.

Vedremo come andrà a finire.