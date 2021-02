Ciò che scrive Travaglio può essere o no condiviso. Trovo nel suo editoriale dell'oggettività, più di quanta ve ne sia negli articoli dei suoi colleghi ormai senza saliva a furia di leccare Draghi.

Ma proprio perché ha degli argomenti a sostegno di Conte, mi risulta ancora più incomprensibile la sua posizione e di coloro che non vogliono il M5S dentro il governo Draghi. Lasciare a Salvini, Berlusconi, Renzi, campo libero? A che pro?

Stai dentro, vedi come gira, e se non riesci a farla girare nel tuo verso, spieghi agli italiani cosa non va, perché, e stacchi la spina. Saranno gli italiani a giudicare quando andranno alle urne. Con buona pace dei giornaloni che, vivaddio, non sono in grado di influenzare gli italiani (quei pochi che li leggono).

Sia chiaro.

Nella realizzazione e non solo predisposizione del Recovery Plan, Giuseppe Conte avrebbe dimostrato i suoi limiti, avrebbe commesso degli errori. Errori dovuti...