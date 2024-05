A febbraio 2024, il settore industriale registra una crescita sia in valore sia in volume, trainata dalle vendite estere. I servizi, invece, mostrano una diminuzione in valore, con volumi invariati. Nel complesso, si osserva una crescita tendenziale per i servizi e una flessione per l'industria, considerando gli effetti di calendario.

Analisi del Fatturato dell'Industria e dei Servizi a Febbraio 2024

Questo a febbraio 2024, il dato congiunturale del fatturato dell'industria e dei servizi.

Industria

Valore: Il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenta del 2,0% rispetto al mese precedente.

Volume: In termini di volume, l'incremento è del 1,4%.

Mercato Interno: Le vendite sul mercato interno registrano un aumento dell'1,1% in valore e dello 0,6% in volume.

Mercato Estero: Le vendite sul mercato estero crescono del 4,0% in valore e del 2,8% in volume.

Servizi

Valore: I servizi mostrano una diminuzione congiunturale dello 0,3% in valore.

Volume: La variazione in volume è nulla.

Indici Destagionalizzati per i raggruppamenti principali di industrie

Beni Strumentali: Aumento congiunturale marcato del 4,9% in valore.

Beni Intermedi: Crescita più contenuta del 1,3% in valore.

Beni di Consumo: Incremento del 0,2% in valore.

Energia: Aumento del 0,6% in valore.



Nel trimestre, periodo riferimento dicembre 2023 - febbraio 2024

Industria

Valore: Diminuzione congiunturale del 0,9%.

Volume: Aumento del 0,5%.

Servizi

Incremento congiunturale dello 0,9% sia in valore sia in volume.



Su base tendenziale rispetto a Febbraio 2023 (giorni lavorativi: 21 contro i 20 di febbraio 2023)

Industria

Valore: Flessione dell'1,7% (sul mercato interno: -2,5%, sul mercato estero: -0,1%).

Volume: Incremento dello 0,7% (sul mercato interno: +0,6%, sul mercato estero: +0,9%).

Beni Strumentali: Incremento tendenziale del 4,7%.

Energia: Aumento tendenziale del 2,0%.

Beni Intermedi: Calo tendenziale del 7,1%.

Beni di Consumo: Riduzione tendenziale del 1,0%.

Servizi

Incrementi tendenziali del 3,0% in valore e del 4,0% in volume.