Lazio-Inter e Juventus-Napoli sono gli incontri clou della terza giornata di Serie A. Entrambi si disputano domenica, il primo alle 15 all'Olimpico con l'arbitraggio di Guida, il secondo alle 20:45 all'Allianz Stadium, arbitro Doveri.



La Lazio, che nel recupero di mercoledì è stata sconfitta nettamente per 1-4 dall'Atalanta, ha vinto due delle ultime tre sfide contro l'Inter in campionato, perdendo l'altra, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque, dove aveva ottenuto solo un pareggio.

Dalla stagione 2014/15, l'Inter ha vinto quattro volte in trasferta contro la Lazio, con le due squadre che non pareggiano all'Olimpico da marzo 2008.

E se la Lazio di Simone Inzaghi non è mai riuscita a segnare neanche un gol contro l'Inter nel corso dei gironi d'andata, dall'inizio del 2010, l'Inter ha perso 11 gare all'Olimpico, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro stadio dove abbia giocato in trasferta.

Per Conte, tutti i calciatori della prima squadra sono a disposizione. Per Inzaghi, per vincere servirà la partita perfetta.



Dalla prima stagione in cui è iniziata la serie vincente dei nove scudetti, solo la Roma (cinque) ha ottenuto più successi del Napoli (quattro) contro i bianconeri la Juventus.

Juventus e Napoli sono andate entrambe in gol negli ultimi quattro precedenti di campionato ed è dal 1990 che nessuna delle due formazioni mantiene la porta inviolata per almeno cinque incroci consecutivi in Serie A.

La Juventus ha comunque vinto otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Napoli, con l'unica sconfitta dei bianconeri che risale ad aprile 2018: 0-1 firmato dal colpo di testa di Kalidou Koulibaly nei minuti di recupero.

Però, ad eccezione del 2015/2016 nel primo anno della gestione Allegri, la Juventus è rimasta sempre imbattuta nelle prime tre gare di Serie a partire dal 2011/12.

Il Napoli ha vinto le prime due gare di questo campionato senza subire gol: soltanto nella stagione 1966/67, i partenopei sono riusciti a riportare la vittoria in tutte le prime tre partite giocate in campionato, mantenendo la porta inviolata.

Così Pirlo ha introdotto la partita: «Si affrontano due squadre forti. Il Napoli dall'arrivo di Gattuso sta facendo molto bene e ha diversi punti di forza: ha grande possesso palla, grande attenzione difensiva e lavora insieme da quasi un anno. Noi non siamo da meno, siamo compatti, sappiamo quello che dobbiamo fare tutti i giorni e puntiamo a farlo anche domani sera. L'abbiamo preparata come tutte le altre gare, saremo pronti».

Gattuso non potrà contare su Elmas e Zielinski, risultati positivi al Covid.