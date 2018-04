Per Cinema&Società "Tutto quello che vuoi"

Pluripremiato ai David di Donatello, il film di Francesco Bruni al Cinema Barberini di Roma per i Progetti Scuola ABC promossi da Regione Lazio e Roma Capitale. Ospiti speciali: Giuliano Montaldo e Andrea Carpenzano 11 aprile 2018, ore 9.30 – Cinema Barberini, Piazza Barberini, 24/26.

Dopo il successo ai recenti David di Donatello come Migliore sceneggiatura a Francesco Bruni, Nastro d'argento speciale a Giuliano Montaldo, candidatura per il Miglior film, per il Miglior produttore a Beppe Caschetto e per la Miglior fotografia a Arnaldo Catinari, Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni "torna nelle sale" per un giorno, l'11 aprile mattina al Cinema Barberini di Roma per Cinema e Società 2018, Progetto Scuola ABC promosso da Regione Lazio e Roma Capitale.

A partire dalle 9.30, gli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio vedranno il film e incontreranno i suoi protagonisti, Andrea Carpenzano e Giuliano Montaldo: un attore giovane e una colonna del cinema italiano, nonché Presidente dell'Accademia del Cinema Italiano, per parlare ai ragazzi attraverso una pellicola delicata e al tempo stesso realista, che ha conquistato pubblico e critica con una storia poetica e originale. Modera Enrico Magrelli, giornalista e critico cinematografico. Alessandro è un ventiduenne trasteverino un po’ ignorante e molto turbolento; Giorgio un ottantacinquenne poeta dimenticato.

Vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore. Col passare dei giorni dalla mente dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora un ricordo del suo passato: indizi di una vera e propria caccia al tesoro.

Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio alla scoperta di quella ricchezza nascosta… Un giovane che sta crescendo e il suo anziano mentore: le loro profonde diversità diventeranno, dopo le iniziali incomprensioni, un grande collante emotivo e ciascuno riuscirà ad attingere al mondo interiore dell’altro.

Grande protagonista dell'incontro, uno dei personaggi più rappresentativi del cinema italiano: Giuliano Montaldo, Ciak di Corallo alla carriera dell'Ischia Film Festival nel 2007 e nel 2010 Premio Federico Fellini 8½ per l'eccellenza artistica al Bif&st di Bari.

Dopo alcune esperienze come attore (Achtung! Banditi!, 1952, e Cronache di poveri amanti, 1954, entrambi di Carlo Lizzani), Giuliano Montaldo esordì come regista con Tiro al piccione (1961) per poi proseguire con Una bella grinta (1965), ma ottenne successo con produzioni meno impegnate quali Ad ogni costo (1967) e Gli intoccabili (1969). Questo gli ha permesso di affrontare una trilogia sul potere composta da Gott mit uns (1970), Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1973), rispettivamente sul potere militare, giudiziario e religioso. Con L'Agnese va a morire (1976) tornò al tema della Resistenza, passando poi a esperienze televisive con Circuito chiuso (1978), il colossale Marco Polo (1982) e altri lavori sperimentali sul sistema ad alta definizione.

Successivamente ha diretto i film Gli occhiali d'oro (1987), Il giorno prima (1987), Tempo di uccidere (1989), I demoni di San Pietroburgo (2008) e L'industriale (2011). Andrea Carpenzano, classe 1995, è protagonista insieme a Giuliano Montaldo di Tutto quello che vuoi, dove interpreta con grande talento il ruolo di Alessandro.

Partecipano: Luciano Sovena (presidente Roma Lazio Film Commission), Cristina Priarone (direttore Roma Lazio Film Commission), Roberto Cicutto (presidente Istituto Luce Cinecittà), Giuliana Gamba (Giornate degli Autori), Giovanna Pugliese, coordinatore Progetti Scuola ABC. Cinema&Società è promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014 - 2020/Asse III - Istruzione e formazione/Obiettivo specifico 10.1.

L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura con Roma Lazio Film Commission, Giornate degli Autori, Istituto Luce Cinecittà, e il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT. Si ringrazia Rai Cinema.

11 aprile 2018, ore 9.30 – Cinema Barberini, Piazza Barberini, 24/26