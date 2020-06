Andrè Silva è il miglior bomber dalla ripresa in Bundesliga, con 6 reti in 7 gare.

L'attaccante, in estate, dovrà decidere se restare all'Eintracht Francoforte un'altra stagione, come da contratto di prestito, o tornare, ma da protagonista, al Milan.

Tutto questo mentre i rossoneri avrebbero ormai chiuso per il primo acquisto per la prossima stagione, con il calciatore che già domani dovrebbe essere in Italia per le visite mediche.

Si tratta del francese di origine congolese Pierre Kalulu Kyatengwa, 20enne terzino destro della formazione B dell'Olympique Lione B, che i rossoneri avrebbero strappato alla concorrenza di altri club europei.