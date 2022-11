Partita a viso aperto tra Atalanta e Inter, quella che si è disputata alle 12:30 al Gewiss Stadium per la 15.a giornata di Serie A.

Al 25' l'Atalanta va in vantaggio con Lookman con un tiro dal dischetto, trasformando il rigore assegnato da Chiffi per l'atterramento in area di Zapata da parte di Skriniar.

A 36' l'Inter pareggia. Cross dalla sinistra di Calhanoglu, Lautaro dal limite prolunga di testa la traiettoria della palla verso l'area piccola alzando una palombella che mette fuori gioco Palomino e sulla quale si fionda Dzeko che supera Musso, portando il risultato in parità.

Nella ripresa, l'Inter si porta in vantaggio al 56', ancora con un gol di Dzeko che viene servito da Dimarco con un cross dalla sinistra. Mele cerca di contrastare il centravanti nerazzurro ma senza successo.

Dopo 5 minuti, al 61', l'Inter si porta sul 3-1 con un autogol di Palomino su calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Calhanoglu. Il centrale dell'Atalanta nel tentativo di respingere l'ennesima spizzata di testa di Lautaro, manda la palla nella propria porta.

Partita conclusa? No, perché al 77' l'Atalanta accorcia lo svantaggio portandosi sul 3-2, con Palomino che si fa perdonare l'autogol. Su, calcio d'angolo battuto da Koopmeiners dalla sinistra verso il primo palo, ovviamente spizza di testa il solito Lautaro che però stavolta manda la palla dalla parte sbagliata, verso la sua area piccola, dove Palomino si tuffa e di testa supera Onana che la tocca, ma non riesce a toglierla dalla porta.

Assalto finale dell'Atalanta che però non riesce ad agguantare il pareggio, con i bergamaschi che così collezionano la terza sconfitta consecutiva e in classifica rimangono sesti a quota 27, a rischio sorpasso da parte della Roma, mentre l'Inter aggancia al secondo posto, a quota 30, Lazio e Milan, che però devono ancora scendere in campo.





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1591783935121707008