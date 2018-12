La classifica 2018 dei migliori dieci di Formula 1 stilata dagli stessi piloti

Chi è stato il miglior pilota di Formula 1 nel 2018? E c'è bisogno di chiederlo? Naturalmente chi ha vinto il campionato del mondo.

La domanda, però, è stata rivolta dal sito ufficiale della Formula 1 agli stessi piloti che hanno animato il 2018 e che hanno valutato le prestazioni dei loro rivali nel corso dei 21 Gran Premi della stagione, stilando una personale classifica dei loro 10 migliori. I piloti potevano votare anche per loro stessi.

Il sistema di voto utilizzato è identico a quello utilizzato nei gran premi, partendo dai 25 punti per il primo fino ad un punto per il pilota indicato come decimo. Le classifiche redatte da ognuno dei piloti sono poi state combinate tra loro, producendo questo risultato...

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, che nel 2018 ha collezionato 11 vittorie, 11 pole position e 17 podi, è risultato il miglior pilota dell'anno anche in base al giudizio dei suoi colleghi.

Come secondo, si è classificato il pilota della Red Bull Max Verstappen, probabilmente grazie alle ottime prestazioni ottenute nell'ultima parte dell'anno con cinque podi consecutivi.

Sorprendentemente terzo si è classificato Fernando Alonso, premiato per essersi battuto fino all'ultimo, in quella che potrebbe essere stata per lui l'ultima stagione in Formula 1, su una McLaren non competitiva, nonostante sia giunto undicesimo nel campionato piloti.

Questi i piloti che hanno preso parte al voto (in ordine alfabetico): Fernando Alonso, Marcus Ericsson, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Brendon Hartley, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Perez, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz , Marcus Ericsson, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Max Verstappen, Sebastian Vettel.

Questo il risultato delle loro scelte: 1° Hamilton, 2° Verstappen, 3° Alonso, 4° Vettel, 5° Ricciardo, 6° Leclerc, 7° Gasly, 8° Hulkenberg, 9° Raikkonen, 10° Perez.