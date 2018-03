Vero: l'astro nascente dei Social Network

Vero è la nuova applicazione sviluppata da Vero Labs Inc che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Consigliata come migliore nuova applicazione in oltre 100 paesi, Vero sembra essere destinata a un futuro florido.

L’idea dell’applicazione nasce dalla volontà di creare un Social Network libero dalla logica di algoritmi e annunci pubblicitari. Una chiaro messaggio al suo diretto concorrente, l’ormai consolidatosi Instagram. Ma la grande innovazione di Vero è quella di poter classificare i propri contatti in tre modi diversi: amici stretti, amici e conoscenti. Ciò permetterà agli utenti di condividere i loro post soltanto con una determinata categoria di persone scelta ad hoc.

Vero è strutturato per poter condividere i propri interessi offline su una piattaforma online. Musica, libri, Film e link di ogni genere, ma anche foto e video come qualunque Social Network. Attraverso Vero sarà dunque possibile condividere e consigliare al bacino di utenti stabilito le proprie passioni e i propri interessi.

“La maggior parte dei Social Network riduce chiunque a un follower o a un “amico”. Questo ci spinge a condividere le parti della nostra vita che noi riteniamo più interessanti. Quando puoi controllare chi vede i tuoi post, puoi comportarti in modo più naturale.”

Questo è il cavallo di battaglia di Vero, annunciato nel loro manifesto online, che sembra aver conquistato già migliaia di giovani in tutto il mondo nonostante un’interfaccia non del tutto intuitiva e un “popolo Social” ancora scarno. Ma è certo che il team di sviluppatori ha saputo cogliere un disagio sempre più sentito facendone la stella polare della loro idea. E il guadagno?

A quanto pare in futuro sarà necessario pagare un abbonamento ma per adesso Vero garantisce l’abbonamento gratis a vita per il suo primo milione di utenti. In realtà questa soglia è già stata superata e in tutta risposta gli sviluppatori hanno annunciato un ampliamento dell’offerta a tempo indeterminato.

Non è chiaro se i futuri utenti saranno disposti a pagare per fruire di un servizio innovativo e privo di pubblicità, ma senza dubbio occorre tenere d’occhio questo astro nascente dei Social Network. Nel frattempo l’iscrizione rimane gratuita e le possibilità di crescita sono davvero elevate. Tentar non nuoce.