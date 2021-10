Nell'aggiornamento delle ore 19, il numero dei votanti alle comunali del 3 e 4 ottobre è stato del 33,18%. In Liguria si è registrata l'affluenza più alta con il 39,21%, mentre quella più bassa è stata in Basilicata, dove a recarsi alle urne è stato il 31,52% degli aventi diritto.

Rispetto a 5 anni fa vi è stato un calo di poco superiore al 12%, visto che nel 2016, alla stessa ora, la percentuale dei votanti era stata del 45,64%. Va però aggiunto che nel 2016 si è votato solo il 5 giugno, mentre per questa tornata, si potrà votare anche lunedì, fino alle 15.

Chiamati al voro anche i calabresi per eleggere il presidente e il consiglio regionale, mentre per le suppletive della Camera si vota a Roma per il collegio uninominale Lazio 1 - 11 (quartiere Primavalle) e a Siena, per il collegio uninominale Toscana 12.