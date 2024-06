Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 31 maggio nelle radio italiane ed estere.

“Gold” è il primo brano inedito firmato dalla poliedrica artista e cantautrice This is EllE insieme al suo compagno di vita e musicale Matteo Petacca, sui principali stores digitali e dal 31 maggio in promozione nelle radio italiane ed estere. Scritto in un periodo di riflessione sulla società, su quanta futilità ed eccessivo apparire stiamo basando le nostre esistenze, mentre dovremmo anche, e forse soprattutto, badare al Dentro. “Gold” (oro per l’appunto) tratta di tutti quegli specchietti per le allodole nei quali guardiamo il nostro riflesso ogni giorno: soldi, successo, il dover diventare, il dover apparire sempre perfetti e in forma… Tutte cose che alla fine ci rendono invece frustrati, mai appagati e sempre alla ricerca di quello step in più, per poi arrivare dove non lo sappiamo nemmeno noi. La società di oggi ci ha resi schiavi di questo gold e, anche se non ce ne rendiamo conto, spendiamo la maggior parte del nostro tempo alla sua inutile ricerca.

“Give you a favour, Take your hands off Gold” canta il ritornello: un incitamento all’abbandono della strada di ciò che appare fuori per andare a prendersi cura di ciò che invece è dentro, e cioè di ciò che realmente siamo.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4EvZdwNebm3XxZeW7ppFwP?si=jq4-IGj4TOyrF2BsRr-Ctw

Storia dell’artista

This is EllE arriva così, dal nulla, da un passato di cui non scriveremo granché, perché crediamo che non abbia grande senso parlare di ciò che è stato, fuorviando il presente, e più che altro, se vogliamo, anche perché il passato non ha vita alcuna! La sua voce rappresenta esattamente ciò che lei è, due lati di una stessa medaglia dove l’uno non può vivere senza l’altro, la notte e il giorno che si rincorrono nelle 24 ore. Dopo anni di salite e discese, andate e ritorni, e forti esperienze, trova pace in questo suo progetto solista che racchiude un po’ ciò che finora è stato il suo viaggio, interiore ed esteriore, di vita artistica e non solo. Tutto ciò che c’è prima di questo è servito a This is EllE per arrivare qui dov’è, le numerosissime esperienze live e in studi di registrazione in Italia e all’estero, ogni singolo incontro con i vari musicisti e produttori, hanno segnato ed influenzato la sua vita accompagnandola fino ad oggi. A gennaio 2024 esce la cover dei Pink Floyd “High Hopes” che segna l’inizio del suo primo lavoro ufficiale da solista totalmente autoprodotto (insieme al suo insostituibile compagno di avventure Matteo Petacca).

Il 31 maggio ci sarà l’uscita di “Gold”, il primo dei 5 pezzi inediti che, insieme ad “High Hopes”, faranno parte del suo nuovo Ep, in cui ogni pezzo è legato agli altri tramite un racconto che verrà narrato canzone dopo canzone! Questo nuovo lavoro è un viaggio nell’esistenza dell’essere umano, un cammino pieno di energia, emozioni, gioia, dolore, e tutto ciò che si può citare quando davvero si dà tutto fino alla fine, una fine che in questo caso è solo l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo del libro della vita di This is EllE.

