Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, presenta il nuovo prodotto della gamma dedicata alla supplementazione sportiva H24: l’H24 Prolong Energy Gel, un integratore alimentare sviluppato per fornire una rapida carica di energia a tutti gli appassionati di fitness e agli atleti che affrontano allenamenti prolungati e intensi.

Gli energy gel, infatti, sono pensati per fornire una ricarica di energia immediata, ripristinando le riserve di carboidrati esaurite durante sport e allenamenti prolungati o di resistenza. Possono essere consumati durante qualsiasi sport o allenamento intenso come la corsa, il ciclismo e gli sport di squadra come il calcio, soprattutto quando la loro durata è superiore a un’ora.

Formulato in collaborazione con la più importante università mondiale di scienze dello sport del Regno Unito, l'H24 Prolong Energy Gel rappresenta un passo avanti significativo nell'impegno di Herbalife nel fornire nutrizione sportiva all'avanguardia. I gel energetici sono utili, in caso di esercizio prolungato e intenso, per reintegrare le riserve di carboidrati esaurite, supportando la performance e mantenendo le massime prestazioni quando i livelli di energia calano.

Ogni bustina da 45 g di Herbalife H24 Prolong Energy Gel fornisce 30g di carboidrati, rendendo questo integratore uno dei gel energetici più concentrati sul mercato europeo*. La formula innovativa presenta un rapporto glucosio-fruttosio di 1:0,8, studiato per consentire un rapido assorbimento e un veloce apporto di energia proprio quando è più necessaria. Il formato in bustine rende il prodotto pratico e facilmente trasportabile. H24 Prolong Energy Gel non contiene caffeina, è adatto ai vegani, è senza glutine e senza edulcoranti. Al delizioso gusto di fragola, in confezione da 10 bustine. Prezzo Euro 27,57 €

Come tutta la gamma di nutrizione sportiva Herbalife H24, anche l'H24 Prolong Energy Gel è certificato Informed Sport, garantendo agli atleti professionisti di poterlo consumare con la certezza che sia stato verificato per l'assenza di sostanze vietate.

Benoit Haecker, Country Manager Herbalife Italia, dichiara: “Siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo integratore per gli sportivi, perché si tratta di un passo importante per portare avanti la nostra missione: promuovere stile di vita sani ed attivi. La nostra ultima innovazione - H24 Prolong Energy Gel - è stata sviluppata in collaborazione con i migliori esperti per soddisfare la crescente domanda di soluzioni energetiche da parte dei consumatori, rispondendo alle esigenze specifiche di quegli sportivi che praticano sport per un tempo superiore all’ora di attività fisica. Dopo il successo della nostra bevanda H24 Prolong a base di carboidrati e proteine, siamo orgogliosi di continuare a essere all'avanguardia nella nutrizione sportiva”.

Herbalife H24 Prolong Energy gel Contiene Vitamina B12 e Tiamina che contribuiscono al normale metabolismo energetico. La Vitamina B12 inoltre contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Come utilizzarlo?



Per allenamenti di durata inferiore ai 90 minuti, si consiglia di assumere una bustina di Prolong Energy Gel a circa 45-60 minuti dall’inizio. Per allenamenti più lunghi, fino a 120 minuti, è ideale assumere 2 bustine ogni ora. Modalità d’uso: Spremere il contenuto della bustina direttamente in bocca, prima o durante l’allenamento. Può essere consumato tutto in una volta o a piccoli sorsi durante l’attività fisica. Non conservare la bustina aperta.

Consigli d’uso

Allenamenti brevi (fino a 60 minuti): una bustina prima dell’attività per ottimizzare le riserve di energia.

Allenamenti intensi (fino a 2 ore): una bustina ogni 40-60 minuti durante l’allenamento per mantenere livelli costanti di energia.

Per mantenere un corretto equilibrio alimentare, è consigliato abbinare il consumo di Prolong a una dieta equilibrata e a un’adeguata idratazione.

“In Herbalife, crediamo che una alimentazione equilibrata, insieme a un’attività fisica regolare e alla corretta supplementazione siano essenziali per il benessere” - conclude Benoit Haecker, Country Manager Herbalife Italia. “Nonostante gli italiani si dedichino sempre di più allo sport, paradossalmente il Paese registra il 47% di persone in sovrappeso, delle quali il 10% sono grandi obesi. Per questo Herbalife si impegna a sensibilizzare non solo sull’importanza della costante attività fisica ma anche su quanto sia importante associarla a regole di sana alimentazione, cominciando sempre la giornata con una colazione equilibrata. Ci impegniamo per questo a offrire i prodotti migliori per il controllo del peso e per lo sport e continuiamo a supportare il mondo dello sport, collaborando con atleti e realtà prestigiose come il CONI, Milano Cortina e i Giochi Olimpici.”





* Il confronto sulla concentrazione di carboidrati è stato fatto sulla base di un elenco, ottenuto tramite la società di ricerche di mercato Mintel nel novembre 2023 in cui erano inclusi alimenti che soddisfacevano le caratteristiche di un energy gel. Sono stati selezionati i primi 10 brand più attivi in ciascun paese dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa. La definizione “più attivi” in questo contesto si riferisce ai brand che hanno lanciato il maggior numero di prodotti che soddisfano i criteri. Successivamente, la quantità (g) di carboidrati per ml o per g (g/ml o g/g) di questi prodotti è stata calcolata e confrontata con la concentrazione presente in H24 Prolong Gel (0.86 g/ml o 0.67 g/g). Il numero totale di prodotti meno concentrati è stato confrontato con il numero totale dei prodotti oggetto di valutazione.



Informazioni su Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) è un'azienda e una community leader nel settore del benessere che dal 1980 cambia la vita delle persone grazie a prodotti nutrizionali eccellenti e all'opportunità di business per i suoi Distributori Indipendenti. L'azienda offre prodotti sviluppati scientificamente ai consumatori di oltre 90 mercati, attraverso i Distributori Indipendenti che forniscono coaching individuale e una comunità di supporto che ispira i clienti a condurre uno stile di vita più sano e attivo per vivere al meglio.