Il cortometraggio “The Winner”, diretto da Marco Ferrara, ha conquistato ben 7 premi ai “Madrid International Movie Awards”, affermandosi come uno dei protagonisti assoluti della manifestazione.

Il film, frutto di un soggetto e sceneggiatura firmata da Marco Ferrara e Angela Mori, ha ottenuto importanti riconoscimenti in diverse categorie, dimostrando la sua eccellenza artistica e tecnica. I premi vinti sono i seguenti: Miglior dramma; Miglior regista esordiente: Marco Ferrara; Miglior attore: Francesco Puglisi; Miglior attrice: Giorgia Nicolosi; Miglior Colonna Sonora Originale: Emilio Valvo; Miglior trucco e acconciatura: Darioloris Cerfolli, Giuseppe Ferrara; Miglior trucco speciale: Darioloris Cerfolli.

Marco Ferrara è un regista, produttore e sceneggiatore siciliano, noto per la sua dedizione al cinema indipendente. È anche direttore di “Sikania Network”, piattaforma multimediale dedicata alla promozione di talenti emergenti ed alla produzione di contenuti culturali di alta qualità. Egli ha sviluppato una forte reputazione per la sua capacità di creare opere, che combinano profondità narrativa e innovazione visiva, come dimostrato dal successo internazionale di “The Winner”.

Francesco Puglisi, premiato come miglior attore per la sua interpretazione in “The Winner”, è un attore siciliano di grande talento e versatilità. Si è già fatto notare al grande pubblico per il suo ruolo nel film “Negli occhi di un bambino”, dove ha dimostrato la sua capacità di affrontare ruoli complessi emotivamente intensi. La sua performance in “The Winner” ha ulteriormente consolidato la sua posizione come uno degli attori emergenti più promettenti del panorama cinematografico italiano.

Emilio Valvo è un compositore e musicista talentuoso, noto per la creazione di colonne sonore, che arricchiscono profondamente l’esperienza cinematografica. Autore delle musiche di “Negli occhi di un bambino”, ha dimostrato una straordinaria capacità di catturare l’essenza emotiva delle storie attraverso le sue composizioni. Il premio per la migliore colonna sonora originale per “The Winner” è un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua sensibilità musicale.

Giorgia Nicolosi, alla sua prima esperienza cinematografica, ha ottenuto il premio come miglior attrice per la sua interpretazione in “The Winner”. La sua performance ha colpito per l’autenticità e l’intensità con cui ha saputo rendere il suo personaggio. Tale vittoria rappresenta un inizio promettente per la sua carriera nel cinema, con un futuro che si preannuncia ricco di soddisfazioni.

Darioloris Cerfolli è un affermato make-up artist siciliano, fondatore di un’accademia di trucco a Catania: con una lunga carriera alle spalle, Cerfolli si è distinto per la sua capacità di combinare tecniche tradizionali e innovative nel campo del trucco e degli effetti speciali, collaborando a numerosi progetti cinematografici e televisivi di rilievo. La sua esperienza e il suo talento gli hanno valso il riconoscimento per il “Best Makeup and Hairstyling e Best Special Makeup” per “The Winner”​.

Giuseppe Ferrara, noto hair stylist e artista del “fashion touch”, è un professionista di grande esperienza nel campo della moda e dello spettacolo. Con una carriera, che si estende su vari ambiti, tra cui televisione e cinema, è apprezzato per la sua capacità di creare look innovativi e curati nei minimi dettagli, contribuendo a definire lo stile visivo di molti progetti artistici di successo.

Foti Rodrigo