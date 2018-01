Fifa 18 Ultimate: arrivano i primi trasferimenti del mercato invernale in FUT!

Il calciomercato entra nel vivo anche in Fifa 18: EA Sports, la software house canadese che si occupa del videogame calcistico più venduto al mondo, ha rilasciato in queste ore il primo aggiornamento del database della modalità Fifa Ultimate Team (FUT) con il rilascio di nuove card con i colpi di questa settimana iniziale di mercato.

Sicuramente il nome più importante in cima a questa lista è Diego Costa: l'attaccante messo fuori rosa dal Chelsea di Conte in estate aveva già da tempo trovato l'accordo con la sua ex squadra, l'Atletico Madrid, con cui ha debuttato nel weekend mettendo a segno una rete ma rimediando anche la prima espulsione.

Presente in questo primo elenco anche il difensore Virgil Van Dijk, passato al Liverpool per una cifra superiore agli 80 milioni di euro.

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo il messicano Carlos Vela che è stato il primo giocatore messo sotto contratto da LA FC, la seconda squadra di Los Angeles che debutterà nella MLS, il massimo campionato normdamericano, in questa stagione.