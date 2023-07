Ultima chiamata per inviare la propria candidatura, entro le ore 12:00 del 31 luglio, e partecipare al bando “riGenerazione Futuro. I tuoi progetti per il territorio”, il concorso che punta a coinvolgere attivamente, e in prima persona, le realtà del Terzo Settore nelle Regioni Calabria e Sicilia. L’iniziativa è promossa da Associazione Civita, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso, e realizzata grazie al contributo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per sostenere progetti innovativi, durevoli e sostenibili promossi dalle comunità locali in ambito turistico e culturale.

I progetti che le realtà del Terzo Settore potranno presentare andranno inseriti nell’area dedicata sulla piattaforma Produzioni dal Basso: a questo punto, un giuria ne selezionerà 6, 3 dedicati alla Regione Calabria e 3 alla Regione Sicilia, che avranno così la possibilità di accedere alle campagne di crowdfunding. Queste consentiranno di individuare i progetti che, avendo raccolto tramite donazioni almeno il 40% delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione, potranno beneficiare di un co-finanziamento (pari al 60% del budget) da parte dello sponsor Ferrovie dello Stato Italiane, che metterà a disposizione un contributo complessivo pari a € 36.000,00.

Il concorso punta a stimolare i processi di innovazione nella cultura, nel turismo e nella sostenibilità, contribuendo ad animare i territori e rispondere in modo concreto alle esigenze manifestate dalle comunità locali. Tutto questo potrà avvenire, ad esempio, attraverso progetti orientati a valorizzare il patrimonio artistico e culturale anche a fini turistici, favorendo l’inclusione sociale, la partecipazione culturale di soggetti svantaggiati e l’accessibilità al patrimonio culturale anche di persone fragili, con disabilità o mobilità ridotta.



Per maggiori informazioni e quesiti: