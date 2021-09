"Ieri sera a Kabul, gli Stati Uniti hanno posto fine a 20 anni di guerra in Afghanistan, la guerra più lunga della storia americana. Abbiamo completato uno dei più grandi ponti aerei della storia, con oltre 120.000 persone evacuate per motivi di sicurezza. Quel numero è più del doppio di quello che la maggior parte degli esperti pensava fosse possibile. Nessuna nazione, nessuna nazione ha mai fatto niente di simile in tutta la storia. Solo gli Stati Uniti avevano la volontà e la capacità per farlo e l'abbiamo fatto... oggi".

Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il 31 agosto parlando alla nazione al termine del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan.

"Continueremo a sostenere il popolo afghano attraverso la diplomazia", ha detto Biden. "Mi assumo la responsabilità della decisione. Alcuni dicono che avremmo dovuto iniziare le evacuazioni di massa prima. Sono rispettosamente in disaccordo. Vi do la mia parola con tutto il cuore. Credo che questa sia la decisione giusta, una decisione saggia e la decisione migliore per l’America"."Ci sono ancora 100-200 americani in Afghanistan", ha ricordato Biden, aggiungendo che "per loro non c'è nessuna scadenza. Li faremo uscire se vogliono uscire".

"Non volevo continuare questa guerra per sempre" ha poi detto Biden. "Di fronte all'avanzata dei talebani avevano due scelte: o seguire gli accordi fatti dal mio predecessore Donald Trump o inviare altre migliaia di soldati in una escalation della guerra"."Era ora di finire questa guerra. C'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce. La nostra strategia deve cambiare. Non avevamo bisogno di continuare una guerra di terra. Il mondo sta cambiando... dobbiamo affrontare le sfide di questo secolo e la competizione con la Cina o la Russia, continuando a combattere il terrorismo"."I give you my word: With all of my heart, I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America",

ha infine dichiarato Biden in conclusione del suo discorso alla nazione.