L'alta pressione ci prova! Tempo per lo più soleggiato salvo qualche incertezza verso sud) e temperature in rialzo nella norma o poco sopra (qualcosa in più in quota).

Questo il tempo previsto dal 18 al 24 ottobre che dovrebbe favorire soprattutto il Centro-nord, anche se non bisogna dimenticare la possibile formazione di banchi di nebbia sulle aree interne, specie quelle padane.