In un rapporto del Centro Studi di Unimpresa pubblicato recentemente è contenuta una sintesi dei risparmi delle famiglie italiane divisi nelle diverse aree di allocazione.

Il totale di 5.733 miliardi di euro è un numero enorme che proviene sicuramente dal passato me che è in continua crescita per le seguenti cause :

Nelle famiglie non si fanno più figli e quindi le risorse economiche destinate alla loro crescita e formazione avanzano.





L’ invecchiamento della popolazione va inevitabilmente verso il risparmio sia per motivi di salute sia per mancanza di volontà’ di iniziare nuovi lavori. Il detto ricorrente tra i miei anziani di famiglia è sempre stato “ve lo farete voi quando non ci sarò più”.





Trattandosi di soldi che non servono per le spese correnti i rendimenti finanziari per interessi e cedole vengono reinvestiti.





La parziale evasione fiscale favorisce il risparmio perché’ le spese correnti vengono coperte dal “contante” e quanto proveniente in forma tracciabile va a risparmio.





favorisce il risparmio perché’ le spese correnti vengono coperte dal “contante” e quanto proveniente in forma tracciabile va a risparmio. Non esiste più la necessità di comprare casa perché’ la maggior parte delle famiglie la possiede di proprietà.





L’auto si acquista con il finanziamento che si traduce in una rata mensile senza alcun intervento sul capitale investito.

A conclusione di questa prima sommaria analisi si trova una conferma nell’aumento sistematico dei risparmi di 250 miliardi di euro all anno dal 2019 ad oggi e non è ipotizzabile un cambiamento significativo nel breve e medio periodo.

Purtroppo questo apparente benessere ha un effetto negativo sull’ economia del paese perché’ per fare crescita occorre che il denaro si muova passando di mano in mano e generando valore aggiunto. Imprese a capitale privato non ne nascono più da anni e le poche rimaste presentano segni d cedimento.

Non so se è un caso ma nella mia città negli anni 60-70 erano presenti 30 ditte nate tutte dal capitale privato oggi ne è rimasta una.

Quindi la domanda è che cosa fare di questo denaro che non serve e la prima risposta “naturale” è tassarlo.

Una piccola patrimoniale aggiuntiva a quanto già esistente dell’ 1% ( uno per cento !) porterebbe nelle casse dello Stato 57 miliardi di euro all’ anno sufficienti per raggiugere il pareggio di bilancio .



È una tassa “giusta” perché:

E’ perfettamente allineata con i dettami della Costituzione ( articolo 53 ) che stabilisce che il prelievo fiscale deve avvenire dove ci sono i soldi. Non è cosi per molte tesse correnti tipo Iva, Accise, IMU , Tasi, Tari, Bollo auto .





( articolo 53 ) che stabilisce che il prelievo fiscale deve avvenire dove ci sono i soldi. Non è cosi per molte tesse correnti tipo Iva, Accise, , Tasi, Tari, . Non ha conseguenze sulle spese essenziali delle famiglie perché’ si va a tassare un “avanzo “del loro bilancio.





E’ confrontabile con le oscillazioni medie delle borse ( +/- 1%) che in un giorno possono compensare immediatamente quanto prelevato in un anno.





Visto che la crescita del risparmio è molto maggiore l’ unico effetto sarebbe sulla riduzione della stessa ma non sul capitale investito.





Potrebbe rappresentare un incentivo a spendere di più e a risparmiare meno.



Le conseguenze positive sui conti pubblici sarebbero epocali perché:

Il pareggio di bilancio ferma la crescita del debito.





L’Italia può diventare una paese di serie A nella classifica delle società di Rating con la conseguente emissione di titoli a interessi più bassi.





La combinazione delle due di cui sopra può portare nel medio termine alla graduale riduzione del debito con un messaggio al mondo finanziario ancora più rafforzato.





Scongiurato il rischio del default si creano le condizioni per una ripresa vera basata su investimenti nazionali e stranieri fatti in Italia per produrre prima di tutto per gli italiani creando lavoro vero e riducendo le importazioni.





L’ incremento del PIL è scontato e comunque superiore agli attuali “ zero virgola “ che sono un chiaro indice di stagnazione.



Si tratta di un’idea che avrà pochi favorevoli e molti contrari e tra questi ci sono i sostenitori della riduzione incondizionata delle tasse senza alcuna ipotesi di riduzione delle spese e con il rischio che l’ aiuto alle famiglie vada a finire a risparmio con un evidente danno erariale!