Massimo Antonio Doris è l’attuale Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, nonché Presidente di Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti.



Massimo Antonio Doris: gli studi e i primi incarichi

Nato a Bassano del Grappa nel 1967, Massimo Antonio Doris segue le orme del padre Ennio Doris diventando un’importante figura all'interno di Mediolanum. Dopo essersi laureato in Scienze Politiche a indirizzo amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, nel 1966 entra nel Consiglio di Amministrazione di Mediolanum. Tra il 1997 e il 1999 ha lavorato per importanti istituzioni finanziarie a Londra, quali UBS, Merrill Lynch e Credit Suisse Financial Product, acquisendo esperienza nel settore. Tra gli altri incarichi ricoperti in passato da Massimo Antonio Doris quelli di socio unico e Presidente del CdA di Snow Peaks S.r.l., socio accomodante di Casa al Traghetto S.a.s. di Andretta Pierluigi & C., Socio accomandante di gestione immobiliare in Torviscosa di Andretta Filippo Luca & C., membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG, consigliere di Banca Esperia e Vicepresidente di Assoreti.



Il percorso di Massimo Antonio Doris in Mediolanum

Nel 1999 Massimo Antonio Doris inizia il suo percorso professionale in Mediolanum come promotore finanziario, acquisendo competenze in area commerciale e marketing fino a diventare Responsabile Marketing. Dal 2003 al 2005 ricopre il ruolo di Italian Network Manager, per poi trasferirsi in Spagna come Amministratore Delegato di Banco de Finanzas e Inversiones. Nel 2008 torna in Italia come Amministratore Delegato di Banca Mediolanum fino al 2014. Successivamente, assume la carica di Vicepresidente della capogruppo Mediolanum S.p.A. e nel 2016 diventa Amministratore Delegato della nuova Banca Mediolanum S.p.A., nonché Amministratore incaricato del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi di Banca Mediolanum.