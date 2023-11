Palermo in dramma dopo la morte per suicidio di un ragazzo di 13 anni.

A Palermo in queste ore si vivono momenti di vera tragedia. Un ragazzo di 13 anni del palermitano, si è suicidato in assenza dei genitori che, usciti per alcune commissioni, al ritorno hanno trovato il figlio senza vita all'interno dell'abitazione.

I carabinieri, attraverso le prime indagini, hanno rinvenuto chat del ragazzo che, a quanto risale, era vittima di bullismo da tempo.

Presso la scuola media Vittorio Orlando, dove il ragazzo frequentava, era negli ultimi tempi preso sempre più di mira dai bulli della scuola.

Sono state sospese le lezioni presso l'istituto e si attendono sviluppi maggiori sulla vicenda.