Fashion Week Napoli 2021: la cerimonia nella storica bottega Ferrigno, dove è avvenuta l'assegnazione della statuetta in merito al Patron di questo prestigioso, se non primo evento di moda a Napoli, Alessandro di Laurenzio, giornalista de Il Mattino e fotoreporter di moda.

Entra sempre più nel vivo la Fashion Week Napoli 2021: i quattro giorni della moda campana che si terranno dal 17 al 20 giugno nel complesso San Domenico Maggiore a Napoli con la partecipazione di stilisti e artisti.

Ieri, la kermesse ha ricevuto un altro importante sigillo: una statuetta realizzata dal maestro Marco Ferrigno e consegnata a nome di tutti gli operatori del settore, al patron di Fashion Week, Alessandro Di Laurenzio. La cerimonia è avvenuta nella storica bottega Ferrigno a San Gregorio Armeno.

Il 16 fa febbraio scorso, nel corso della conferenza stampa che annunciava la nascita dell’evento nella stitica pizzeria Sorbillo in via Tribunali, il padrone di casa Gino Sorbillo, dedicava una pizza alla manifestazione. Gino Sorbillo è partner di Fashion Week Napoli assieme a Mpa Style di Pellegrino Coretti.

Il pastore dedicato alla Napoli fashion Week rappresentare Alessandro Di Laurenzio, noto fotoreporter del mondo della moda, ideatore della manifestazione, coadiuvato da un team di professionisti. Iniziativa che si avvale del prestigioso patrocinio del Comune di Napoli.

Alla consegna della statuetta nel laboratorio d’arte Ferrigno, c’era anche una dei conduttori della Napoli Fashion Week, l’influencer e fotomodella Anna Signore, Il management modelle Mauro Carillo e Ramas Raffaele stilista gioielli.

Erano presenti, inoltre, la presentatrice di La7 Tv Vanessa Minotti, il giornalista Franco Buononato, il blogger, speaker radiofonico e influencer Christian Musella, l’attore Carlo di Maio, il critico teatrale Mario Di Calo. E ancora: Giuseppe Forino di “Kuea”, l’Hair Stylist Antonio Iengo, il Make up Director Giacomo Alberto, Make up Team Giovanna Santo, Francesca De Rosa e, per finire, la bella e bravissima Luisa Oliviero.